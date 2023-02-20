Заключение экспертов: жителей ЖК «Облака» в Энгельсе лишили их участка

ТСН «Облака» в Энгельсе

Жителей ЖК «Облака» в Энгельсе ввели в заблуждение и фактически лишили права на землю, на которой расположен их дом. К таким выводам пришли независимые эксперты.

ДОМ НА ВОЗДУХЕ

В Энгельсском районном суде продолжается рассмотрение дела по иску жителей дома по адресу Красноармейская, д.88А, который сдавал застройщик «Новый век». Ранее редакция КП-Саратов уже обращала внимание на проблемы жителей этого дома. Напомним, судебное разбирательство вокруг новостройки длится с 2018 года, когда был сдан дом. Жители построенной СК «Новый век» многоэтажки пытаются восстановить свои законные права на приобретенную землю. Претензии высказываются также по поводу отсутствия полноценной детской площадки и парковки, которые застройщик обещал, но не сделал.

Теперь же в суд поступило заключение независимой строительно-технической, землеустроительной судебной экспертизы. С ним удалось ознакомиться представителю жителей дома.

Независимые эксперты пришли к выводу о том, что в Постановлении администрации Энгельсского района от 17.06.2022 года №2627 площадь земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома №88А по улице Красноармейской вообще не установлена. При этом площадь земельного участка необходимого для эксплуатации данного дома в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства составляет 8465 квадратных метров.

Проект межевания на территории Энгельса был утвержден в границах улиц: Тельмана-Рабочая-Профсоюзная-Красноармейская-Нестерова-Пушкина (в границах: ул. Пушкина (территория земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010702:304, 64:50:010702:95, 64:50:010702:88, 64:50:010702:309) – ул. Красноармейская (территория от границ земельного участка с кадастровым номером 64:50:010702:9 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:50:010702:12).

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

По рассматриваемому делу высказался Александр Леликов, представитель жителей дома по адресу: Красноармейская, д.88А.

- Выводы независимых экспертов подтвердили нашу позицию о том, что жителей дома фактически лишили их участка.

В рассматриваемо административном деле, по моему мнению, администрация Энгельсского муниципального района, утвердившая оспариваемый проект межевания, явилась заложником ситуации и действий застройщика.

В предыдущих судебных заседаниях в Энгельсском районном суде мы неоднократно пытались выяснить, кто же все-таки изготовил этот пресловутый проект межевания, который в дальнейшем был утвержден Постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 17.06.2022 года №2627.

Ни представители администрации, ни представитель строительной компании «Новый Век» так и не смогли ответить на этот вопрос. Дело в том, что в самом проекте межевания отсутствует информация о его авторе.

Фактически получается, что некая неизвестная контора подготовила и представила на утверждение в администрацию Энгельсского района документ, который, на минуточку, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ относится к документации по планировке территории муниципального образования! Невольно возникает вопрос, как к документам такой значимости может быть допущен «ноунейм», с которого и спросить ничего, в случае чего.

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Проблема точечной застройки в городах, где близлежащие объекты соцсферы – школы, поликлиники, детские сады – зачастую переполнены активно обсуждается в течение многих лет. Во многих регионах, например в Москве и Казани властям удалось найти взаимопонимание с жителями и застройщиками. В результате чего последние не позволяют себе сдачу объектов жилищного строительства без соответствующей инфраструктуры.

В Саратовской области же тема комплексной застройки звучит по-прежнему остро. Проекты, которые предусматривают строительство жилья с обязательным наличием социальной сферы, зачастую игнорируются. Школ нет, садиков нет, поликлиник нет. О проблеме неоднократно высказывалась депутат Саратовской областной Думы (фракция ЕР) Мария Усова.

- Пользуясь уловками действующего законодательства и отсутствием честной конкуренции, застройщики сдают дома без парковок, детских площадок, без доступных поликлиник и школ в округе.

Понятное дело, что земля в городах дорогая, «золотая», можно сказать. Любой застройщик хочет сдать проект, добившись максимальной экономии и прибыли.

Но мы же не в Китае или Индии живем, где по 1,4 миллиарда населения, а земли не хватает! В Саратовской области и в Саратове, особенно с учётом расширения границ, просто смешно строить по принципу «земельной оптимизации».

А если уж в погоне за прибылью застройщик не желает отставлять жильцам машиноместо во дворе, то подземные стоянки, многоэтажные паркинги – это тоже выход из ситуации, - заявила парламентарий.

Рассмотрение дела по иску жителей к СК «Новый Век» в Энгельсском районном суде будет продолжено, следующее судебное заседание назначено на 01 марта 2023 года. КП-Саратов продолжит следить за ходом этого дела.

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