«Оживленная трасса пролегает по двору жилого дома»: как «схематозы» СК «Новый век» проходятся по простым людям

ТСН «Облака» в Энгельсе

Жители построенной СК «Новый век» многоэтажки в Энгельсе были лишены законных прав на приобретенную землю. Более того, благодаря очередным хитрым «схематозам» чиновников и застройщика, сотни человек лишились полноценной детской площадки и парковки, а взамен нее получили опасную трассу прямо под окнами. Восстановить справедливость для жильцов «свечки» теперь может суд, однако все не так просто.

Вам привет из 90-х

История ТСН «Облака» в Энгельсе на первый взгляд кажется абсурдной, этакой байкой из 90х, когда внезапно ставшие доступными участки нарезали как попало и кто успел. Однако, как оказалось, от неразберихи и злоупотреблений в градостроительстве Саратовская область еще не избавилась даже в наше время.

Речь идет о доме по адресу Красноармейская, д.88А, который возвела СК «Новый век». Построен он был с нарушениями изначально: один многоквартирный дом по документам расположен на трех отдельных земельных участках. По закону такое невозможно: ведь после сдачи «свечки» участники долевого строительства должны получать равные права и на землю, на которой она расположена. Учитывая, что дом был открыт для жильцов в 2018 году, проблему можно назвать давней, однако это еще не самое страшное.

Жители дома вынуждены перебегать оживленную трассу, чтобы вынести мусор

После того, как постройка ТСН «Облака» была завершена, вокруг нее стали происходить удивительные вещи. Участок, изначально записанный, как прилегающая к многоэтажке территория, был внезапно огорожен железным забором. На нем могла бы располагаться парковка или полноценная детская площадка для жильцов, но вместо нее там можно лицезреть лишь бурьян и лежбище бомжей. Жители дома опасаются, что скоро территория и вовсе уйдет под коммерческое использование. Тут все понятно: сдать участок под какой-нибудь автосервис или платную стоянку куда выгоднее, чем сделать место для детских игр. Но на этом злоключения «Облаков» не закончились.

Вероятно, чтобы более эффективно отрезать требуемый кусок земли от ТСН «Облака», между домом и тем самым забором была пущена автодорога. Улица Пушкина, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, теперь проходит прямо по двору жилого дома. Для того, что просто вынести мусор, жители вынуждены перебегать оживленную трассу. Дети, идущие в школу, каждый день находятся под угрозой. Хоть жильцам дома и удалось добиться от администрации установки на въезде знака «пешеходная зона», никакого тротуара на этой улице не прописано: машины ездят там же, где и люди ходят.

Подчас происходят настоящие трагедии. Как рассказал председатель ТСН, у девочки, решившей перейти через двор пешком, спешащий водитель сбил собачку, а женщине дворнику как-то зимой наглый таксист проехал по ногам. Все это – результат наплевательского отношения «сильных мира сего» к простому человеку.

«Ну мы же все понимаем, это непростые люди…»

Слушая бесконечные жалобы и возмущения жителей дома на Красноармейской, невольно задаешься вопросом, как такое могло получиться. И вопрос этот на самом деле риторический.

СК «Новый век» - это солидная контора, которая может себе позволить выкупать участки и поступать с ними по своему усмотрению. По документам и скандальный дом, и пустырь, и даже улица между ними находятся на земле многоуважаемого Романи Саджая.

За этими воротами могли бы играть дети или ставить машины их родители

...а там

Что касается мягко говоря спорного межевания, после которого дом оказался «балансирующим» на трех участках, то тут все вроде бы странно, но... Контору, которая когда-то проводила его сейчас не получается привлечь для участия в суде: администрация просто не может ответить на вопрос, кто подготовил этот проект. Нет даже названия фирмы. Такая вот странность. Ну, не может же быть, чтобы «уважаемый человек» просто направил к чиновникам своих людей, которые сами нарезали все, как нужно ему? Не может же администрация годами поддерживать теснейшие связи с солидным бизнесменом? Оставим на совести заинтересованных лиц эту тайну, покрытую мраком… и перейдем к главному. К жизни и комфорту людей.

Как сделать, чтобы было хорошо?

Решить проблему ТСН «Облака» сложно, однако можно и нужно. В первую очередь встает вопрос с трассой на улице Пушкина. Где будут ездить люди, если жители дома отвоюют свой двор у автомобилистов? Ответ в том, что с другой стороны дома (прямо за пустырем) проходит заболоченная и заброшенная улица Красноармейская. Если ее приведут в порядок, то и двор, и трасса у жителей Энгельса сохранятся.

Машины могли бы ездить здесь и никому не мешать

Что до самого дома, то необходимо определить границы земельного участка для эксплуатации. Данный участок должен быть не просто занимаем городом, а сформирован в соответствии со всеми градостроительным и законодательным нормам и правилам. Только так права жителей на землю будут восстановлены.

Вопрос с межеванием в Саратовской области стоит крайне остро. На днях в рамках круглого стола при облдуме на эту тему «Соответствие местных нормативов градостроительного проектирования современным требованиям в сфере градостроительной политики и интересам жителей Саратовской области» высказался Михаил Исаев.

- Нормативы были очень долго слабые и «дырявые», бизнес не понимает правила игры. А потом через 5-7 лет вспоминаем, кто же в этом виноват, либо начинаются уголовные дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. И так плохо, и так плохо. Все начинается с долгосрочного планирования, а дальше следует перейти к каждому дому. Не надо никого обвинять, надо найти баланс, - заявил парламентарий.

- Градостроительные нормативы носят не рекомендательный характер. Закон для всех один, как бы не хотелось кому-то пытаться найти лазейки, - отметила в рамках того же заседания депутат (фракция «Единая Россия») Мария Усова.

Отметим, что представители СК «Новый век» круглый стол проигнорировали, а зря: разработка единых нормативов градостроительства и в интересах строительных компаний на данный момент.

Следует понимать, что когда в Саратовской области установят единый стандарт градостроительного проектирования, то образуется единая правоприменительная практика на территории основных инвестиционно привлекательных городов региона. Как говорил Марк Твен: «Покупайте землю – ее больше не производят». По мнению многих экспертов, земля – это важный ресурс, который может привлечь инвесторов в регион. А для инвесторов четкие и понятные правила и законы – это главное условие деятельности.