В Саратовской области СК завел уголовное дело из-за гибели пятилетнего ребенка на пожаре

Фото: Управление МЧС по Саратовской области

Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное делу из-за смерти малолетней девочки на пожаре в Хвалынске сегодня, 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работники следственного отдела по городу Балаково СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по факту смерти девочки на пожаре в Хвалынске, расследуется предполагаемое причинение смерти по неосторожности.

Как установили следователи, воспламенение в квартире дома по адресу Волжская, 25 заметили соседи погорельцев. На место прибыло два экипажа пожарных, они ликвидировали пожар площадью в два квадратных метра. Очаг пожара по предварительным данным был на балконе квартиры.

На пепелище спасатели нашли обгоревшее тело 5-летней девочки, изначально сообщалась, что ребенок скончался от ожогов уже в медучреждении. В тяжелом состоянии врачам реанимации был передан еще один малолетний пострадавший – 3-летний мальчик.

Ранее губернатор Роман Бусаргин поручил доставить пострадавшего малыша для лечения в Саратов, а сотрудникам регионального минздрава сделать все возможное для спасения мальчика.

Отдельно глава губернии обратился к администрации Хвалынского района с просьбой оказать поддержку пострадавшей семье.

Фото: Управление МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.