В Саратовской области СК завел уголовное дело из-за гибели пятилетнего ребенка на пожаре

Фото: Управление МЧС по Саратовской области
Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное делу из-за смерти малолетней девочки на пожаре в Хвалынске сегодня, 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Работники следственного отдела по городу Балаково СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по факту смерти девочки на пожаре в Хвалынске, расследуется предполагаемое причинение смерти по неосторожности.
Как установили следователи, воспламенение в квартире дома по адресу Волжская, 25 заметили соседи погорельцев. На место прибыло два экипажа пожарных, они ликвидировали пожар площадью в два квадратных метра. Очаг пожара по предварительным данным был на балконе квартиры.
На пепелище спасатели нашли обгоревшее тело 5-летней девочки, изначально сообщалась, что ребенок скончался от ожогов уже в медучреждении. В тяжелом состоянии врачам реанимации был передан еще один малолетний пострадавший – 3-летний мальчик.
Ранее губернатор Роман Бусаргин поручил доставить пострадавшего малыша для лечения в Саратов, а сотрудникам регионального минздрава сделать все возможное для спасения мальчика.
Отдельно глава губернии обратился к администрации Хвалынского района с просьбой оказать поддержку пострадавшей семье.
Фото: Управление МЧС по Саратовской области
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