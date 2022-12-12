Губернатор распорядился доставить в Саратов пострадавшего в пожаре трехлетнего мальчика из Хвалынска

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил доставить в областной центр пострадавшего при пожаре в Хвалынске трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе правительства губернии.

Бусаргин также поставил задачу администрации Хвалынского района поддержать семью пострадавших, а сотрудникам облминздрава – оказать всю необходимую медпомощь.

СУ СКР по Саратовской области также объявил о начале проверки по ситуации с пожаром в квартире с маленькими детьми в Хвалынске.

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