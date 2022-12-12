На пожаре в Саратовской области погиб маленький ребенок

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 12 декабря, в Хвалынске Саратовской области на пожаре погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Вызвали спасателей к дому №26 по улице Волжской около 11:30, на место выехало два экипажа. Причиной пожара площадью два квадратных метра предварительно стало возгорание на кухне, расположенной на втором этаже здания.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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