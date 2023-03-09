«Наказали за связь с девушкой»: почему в реабилитационной клинике Саратова жестоко убили пациента

На стенах домов мирно соседствуют рекламы «магазинов» запрещенных веществ и «клиник», которые обещают полное излечение зависимостей

В Саратове суд определил меру пресечения для 30-летнего подозреваемого по уголовному делу о смерти 25-летнего Руслана М. в реабилитационном центре «Новая жизнь» для нарко и алкозависимых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, еще одного обвиняемого по делу об изуверском убийстве сегодня, 9 марта, арестовали на два месяца. В СУ СКР в комментарии «Комсомольской правде» назвали имя подозреваемого – это 34-летний предприниматель и основатель рехаба «Новая жизнь» из Саратова Дмитрий Кречин.

Всего фигурантами обвинений в незаконном лишении свободы в составе группы, повлекшем смерть по неосторожности, проходят девять человек. Все они ранее были осуждены за различные преступления, связанные с разбоями и кражами.

Кроме вышеназванных мужчин следствие подозревает семерых подопечных «клиники» – мужчины, которые, как и погибший, проходили курс реабилитации от пагубных зависимостей, сейчас находятся под подпиской о невыезде.

В следкоме по Саратовской области также добавили, что реабилитационный центр представлял собой частный дом – владельцы за деньги обещали проводить лечение алкоголиков и наркоманов.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Алексеем Шостаком, врачом некоммерческого государственного реабилитационного центра. К Алексею Леонидовичу Руслан, погибший в рехабе, еще осенью 2018 года обращался в связи с употреблением психоактивных веществ. По словам Шостака, молодой человек достаточно успешно прошел терапию, а спустя некоторое время даже был призван в армию – после прохождения срочной службы парень снова вернулся в Саратов.

Несколько раз после этого Руслан виделся с медиком, состояние своего бывшего пациента Шостак считал стабильным. Молодого человека отправили в рехаб родители – один из знакомых Руслана сказал им, будто бы погибший сорвался и снова употребляет. Врач не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, но напомнил, что наркотическая зависимость является хроническим заболеванием и ее рецидивы возможны и у успешных реабилитантов.

Погиб Руслан в ночь с 26 на 27 февраля. Как подтвердили в региональном СКР, парня связывали, приковывали к кровати и избивали, изверги отстали от жертвы практически под утро, когда завернули саратовца в ковер и вынесли на неотапливаемую веранду. Чтобы подопечный «Новой жизни» не смог выбраться, ковер замотали поверх еще и скотчем. Смерть молодого человека наступила из-за переохлаждения.

Неизвестно, чем Руслан мог вызвать такую озлобленность со стороны своих мучителей. Шостак со слов других подопечных рехаба утверждает, что у погибшего якобы могла быть связь с девушкой, также оказавшейся в реабилитационном центре.

– Любые взаимоотношения между подопечными жестко пресекаются администрацией таких «наркотюрем», особенно если это связи интимного характера. Хотя, в общем-то, медицинских противопоказаний на взаимодействие людей, вместе проходящих лечение от зависимостей, не существует, – поясняет врач.

По данным Следственного комитета, в избиении парня участвовали и семеро других постояльцев «Новой жизни», с них силовики взяли подписку о невыезде. Шостак отмечает, что некоторые из них хорошо ему знакомы – они тоже являются его бывшими пациентами.

По юридическому адресу никаких признаков "Новой жизни" не оказалось

– Некоторые из тех, кто сейчас проходит фигурантом по уголовному делу, являются инвалидами. Конечно, следствию предстоит определить их роль в гибели Руслана, – отмечает врач, – Пациенты, которые выполняют указания администрации по контролю и террору над другими подопечными «наркотюрем», называют «экспедиторами» или «интервентами». Часто свою «работу» они выполняют не по собственному желанию, им просто не оставляют выбора. Я не исключаю, что всплеск такой нечеловеческой агрессии может быть вызван и запрещенными наркотическими стимуляторами, – подчеркнул специалист.

Врач рассказал, что Дмитрий Кречин вместе с другими представителями администрации рехаба уже на следующий день после смерти Руслана пытался подговорить подопечных «Новой жизни» не рассказывать о происходящем в центре.

– Частично это у него получилось. Когда в рехаб приехали следователи, большинство постояльцев говорило, что ночью в доме произошел какой-то конфликт, но никаких подробностей они не знают. Но уже в тот вечер одного из реабилитантов забирали домой друзья из столицы, его курс завершился. По дороге в аэропорт лечившийся от зависимости рассказал под запись об убийстве, – рассказал Шостак.

Вскоре информация о смерти дошла и до его бывшего лечащего врача, Алексею Шостаку позвонили родители погибшего. Тогда медик вместе с коллегами из государственного реабилитационного центра помогал вывезти оставшихся в центре постояльцев и обращался в правоохранительные органы с заявлениями на основании рассказов людей, вышедших на свободу из «Новой жизни».

Всего, по словам Шостака, в центре содержалось до 30 постояльцев, сейчас все они в безопасности – их забрали родственники, часть перенаправили в другие саратовские клиники. Интересно, что по указанному в интернете адресу никакого здания, хотя бы отдаленно напоминающего рехаб не оказалось. Там не было большого частного дома, как презентуют свою клинику в соцсетях сотрудники «Новой жизни».

Не знают о реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков на Мельничной, 69А ни местные жители, ни даже сотрудники расположенного напротив медучреждения – по злой иронии прямо напротив, по адресу Мельничная, 69, располагается саратовский «СПИД-центр».

В юридических документах «Новой жизни» также значится тот же дом на саратовской 1-ой Дачной. Зато на стенах домов в этом районе мирно соседствуют рекламы «магазинов» запрещенных веществ и реабилитационных центров, которые обещают полное излечение страдающим от алкоголизма и наркомании.

По словам бывших подопечных рехаба, на самом деле он находится за поселком Юбилейным, напротив строймага «Леруа Мерлен». Шостак отмечает, что «наркотюрьма» действительно расположилась в большом частном домовладении, но для содержания тридцати пациентов этого пространства недостаточно.

Врач отмечает, что это далеко не единственное и не самое серьезное нарушение федерального медицинского регламента для подобных заведений.

– В центре просто нет ни одного специалиста с государственным дипломом или сертификатом на осуществление медицинской деятельности. Те, кто представляется психологами на страницах «Новой жизни» в соцсетях на самом деле смогут вам предоставить только сведения о пройденных коммерческих курсах, – заявил Шостак.

Предприниматель зарегистрировал ИП около года назад

По данным сайта rusprofile.ru, который является базой сведений обо всех индивидуальных предпринимателях в России, Дмитрий Вадимович Кречин около года назад зарегистрировался в межрайонной УФНС для осуществления следующих видов деятельности: «уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; предоставление мест для краткосрочного проживания и санаторно-курортных организаций».

Глава следкома России Александр Бастрыкин запросил у главы саратовского управления ведомства Анатолия Говорунова доклад по итогам расследования дела.

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