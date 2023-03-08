SHOT: в Саратове 25-летнего подопечного реабилитационного центра замучали до смерти

Руслан Мансуров / SHOT / Telegram

Пациента саратовского рехаба «Новая жизнь» до смерти замучали девять человек – сотрудников и других постояльцев реабилитации. Об этом сегодня, 8 марта, сообщил Телеграм-канал SHOT.

От наркотической зависимости 25-летний Руслан Мансуров лечился уже четыре месяца, до конца курса парню оставалось примерно шесть недель. При этом, по сведениям издания, молодого человека постоянно истязали девять человек – директор реабилитационного центра, его консультант и семеро других постояльцев, проходивших лечение. Журналисты отмечают, что все перечисленные мужчины ранее были судимы за уголовные преступления.

После гибели саратовца, когда в учреждение приехали силовики, другие пациенты рассказали о постоянных пытках погибшего Мансурова и других постояльцев. Руслан терпел побои, его связывали и приковывали к кровати, заворачивали в ковер.

- Именно в таком виде изверги и решили вынести Руслана на улицу, а чтобы он не смог выбраться, ковер заклеили скотчем. Через несколько часов он умер от переохлаждения. Судмедэксперты обнаружили на его теле множество ссадин: на лице, запястьях и голенях, - сообщает Телеграм-канал, ссылаясь на собственные источники.

Как отмечает SHOT, работники рехаба, которых якобы подозревают в убийстве, задержаны. С семи предполагаемых соучастников из числа пациентов взяли подписку о невыезде.

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