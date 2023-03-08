Саратовские следователи подтвердили задержания подозреваемых в убийстве пациента наркоклиники

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области подтвердили опубликованную Телеграм-каналом SHOT новость об издевательствах и смерти пациента наркоклиники в облцентре.

В ведомстве сообщили, что возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы с применением насилия, повлекшем смерть.

В СК пояснили, что один из подозреваемых, задержанный силовиками 34-летний мужчина вел предпринимательскую деятельность – за деньги размещал в частном доме, принадлежащем ему, нарко и алкозависимых людей.

Вместе с ним работу рехаба контролировал другой задержанный – 30-летний саратовец. В ночь с 26 на 27 февраля мужчины вместе с другими постояльцами реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов действительно издевались над погибшим 25-летним реабилитантом.

- С 26 по 27 февраля 2023 года указанные лица, а также иные проживающие в доме граждане завернули в ковер 25-летнего мужчину, проживающего в доме, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде дома, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения, - рассказали в следкоме.

Следователи работают с двумя задержанными и закрепляют доказательную базу. Ранее SHOT называл имя предполагаемого бизнесмена-владельца наркоклиники – подозреваемым проходит 34-летний Дмитрий Кречин.

Дмитрий Кречин / SHOT / Telegram

По сведениям Телеграм-проекта директор рехаба «Новая жизнь» ранее был осужден за кражу с вовлечением в преступление несовершеннолетнего. То, что Кречин руководит реабилитационной «клиникой», подтверждает и информация в соцсетях задержанного.

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