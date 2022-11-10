Михаил Исаев

Михаил Исаев высказался на тему несовершенства градостроительных нормативов в Саратовской области.

Сегодня, 10 ноября, председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев выступил на круглом столе, подведя итоги совещанию на тему «Соответствие местных нормативов градостроительного проектирования современным требованиям в сфере градостроительной политики и интересам жителей Саратовской области»

— Следует понимать, что нормативы были очень долго слабые и "дырявые", абсолютно правильно говорит бизнес, что мы не понимаем правила игры. А потом через 5-7 лет вспоминаем, кто же в этом виноват, либо начинаются уголовные дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. И так плохо, и так плохо. Все начинается с долгосрочного планирования, а дальше следует перейти к каждому дому. Не надо никого обвинять, надо найти баланс. Это стилобат? Внутренняя в корпусе парковка? Но мы парковочные места продаем отдельно. Вопрос, что при выдаче и рассмотрении места учтены, но туда никто не поедет. Машина будет стоять либо на центральной улице, либо во дворах.

— Как пример - микрорайон "Авиатор". Мы говорим про пожарные выезды, а дальше после общего собрания огораживается своя территория. Из огромного микрорайона один выезд. Вроде бы по закону, разрешение получено. Прошло 5 лет. Пожарного выезда так и нет, все закрыто. Ребенку в школу идти через весь микрорайон.

— Другой пример - улица Усть-Курдюмская, 500 квартир, на весь дом - одна детская площадка в 30 квадратных метров. По нормативу положена - положена. Она есть, но там детям встать негде. У нас разношерстные нормативы. Саратов за 10 лет построил поселки, в которых проблемы всплывают эти проблемы. Сейчас тоже самое наблюдается в Энгельсе, а в через 5 лет будет и в Балаково.

— А что будет в Балашове? Начнет Комбинат развиваться, начнет коммерческое жилье развиваться, там будет такая же ситуация. Конечно, город от города, город от сельского поселения отличаются парковками, метрами. Должны быть унифицированы формы, стандарты. Да, в Энгельсе суд, ну выиграют они его, а что толку? Выиграют его - хорошо. А машину будет все равно ставить негде, ребенку все равно в школу идти далеко, — высказался Михаил Исаев.

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