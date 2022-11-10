В Саратовской области установят единый стандарт градостроительного проектирования

Заседание круглого стола 10.11.22

В Саратовской области установят единый норматив градостроительного проектирования, этот вопрос был рассмотрен сегодня, 10 ноября, в рамках круглого стола при Саратовской областной думе.

- При утверждении и внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, особое внимание будет уделено разработке единого стандарта их подготовки, - сообщил в рамках своего выступления зампред правительства Павел Мигачев.

При составлении нормативов будет учитываться количество проживаемого на территории населения, его потребность в местах для парковки, школах, детских садах и спортивных площадках. Необходимые требования рассматривали с учетом опыта таких городов, как Казань и Волгоград.