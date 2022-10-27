Тигрица Аврора дружелюбна к людям

Слепой тигрице Авроре из Саратова сделают операцию, об этом пишут в Телеграм-канале хосписа для больших кошек «Дом Тигра».

- Состояние животного контролируется. Специалисты Госпиталя Дикой Природы работают и в Московском зоопарке тоже, они смогут оказать Авроре помощь. На воскресенье назначена операция, надзорные органы тоже будут присутствовать, - пишут сотрудники хосписа.

Вместе с тем, по словам специалистов «Дома тигра» ситуация с тигрицей Авророй сложилась неоднозначная.

- В возрасте около года у Авроры была диагностирована метаболическая катаракта. То есть заболевание развилось не из-за того, что ее били или держали с неподходящим источником света.

Животному сделали факоэмульсию в Москве, в клинике «Реком». Уже там выяснилось, что есть люксация хрусталиков, развилось осложнение, отслоение сетчатки, глаукома. Сейчас картина такая какая есть. Никто не виноват. Аврору никто не бьет и ее не морят голодом, - сообщили представители организации.

Фото: Дом Тигра / Tiger House

Напомним, скандал вокруг тигрицы Авроры разгорелся в Саратове в начале октября и затем прогремел на всю страну. Саратовцам стало известно о том, что один и жителей города держит слепую тигрицу в сарае, в абсолютно неподобающих условиях. Речь идет о помещении возле многоэтажки по адресу Навашина, 14. Свидетели утверждали, что владелец приезжает кормить тигрицу не каждый день и покупает в мясной лавке лишь куриные шеи, чего не хватает для полноценного прокорма Авроры. Эта ситуация возмутила горожан и быстро дошла до Росприроднадзора.

Инспекторы ведомства посетили хозяина животного вместе с сотрудниками МВД. По словам проверяющих тигрица жила в тесной клетке в помещении без света и свежего воздуха. Молодое животное ослепло, было ослаблено и истощено. Оно была срочно доставлено ветеринарам.

На месте были обнаружены и другие животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. В импровизированном питомнике держали двух сов, две особи канюка обыкновенного, голубей, волнистых попугаев, кроликов и десятки других грызунов. По сообщению надзорного органа, помещение, где они жили, практически не проветривалось, в нем стоял сильный запах экскрементов. Животным также потребовалась помощь специалистов.

После решения об изъятии тигрицы Авроры ее собирались отправить в зоопарк в Санкт-Петербурге. Но владелец предпочел сам передать ее в «Дом тигра», где она находится в данный момент.

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