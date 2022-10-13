«Хищные птицы, попугаи, грызуны – все в ужасных условиях»: в питомнике со слепой тигрицей в Саратове нашли других животных

Аврора ждет спасения

В истории слепой тигрицы Авторы из Саратова наметился счастливый финал: животное готов забрать московский зоопарк, там Авроре смогут предоставить надлежащие условия. Сегодня, 13 октября, об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Скандал в Саратове разразился три дня назад. Стало известно о том, что некий гражданин держит тигрицу в сарае во дворе жилого дома. Речь идет о многоэтажке по адресу Навашина, 14. На проблему обратили внимание местные жители, которые регулярно слышали из сарая рев и рычание хищника. Благодаря ним выяснилась ужасающая картина: в тесном и душном сарае стояла небольшая клетка, де проживала тигрица по имени Аврора. Молодое животное ослепло, ослаблено и истощено. Оно нуждается в помощи ветеринаров.

Как заверяют очевидцы, владельцем хищника является честный предприниматель, который арендует этот сарай. Он приезжает кормить тигрицу не каждый день и покупает в мясной лавке лишь куриные шеи, чего, конечно, не хватает для полноценного прокорма Авроры. Подобная несправедливость не могла не возмутить саратовцев. Горожане создали в сети петицию с призывом спасти Аврору. Ее подписали более 72 тысяч человек.

Узнав о трагедии, к делу Авроры подключился Росприроднадзор и полиция. Во время проведения проверки выяснилось, что помимо тигрицы в самодельном питомнике проживала масса других животных и птиц.

Проверка в питомнике

- Нами были также обнаружены две совы, две особи канюка обыкновенного, голуби, волнистые попугаи, кролики и десятки других грызунов. Все они проживали в неподобающих условиях. Помещение практически не проветривалось, в нем стоял сильный запах экскрементов. Заключение по поводу ветеринарного обслуживания и кормления животных эксперты дадут позже. Проверка продолжается, - рассказала Светлана Радионова и в очередной раз напомнила россиянам, что не стоит заводить экзотических животных, если нет условий и ресурсов для их нормального содержания.

По словам Радионовой, Росприроднадзор давно сотрудничает с Московским зоопарком и его специалисты уже согласились принять спасенную тигрицу.

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