Росприроднадзор обещал изъять слепую тигрицу у жителя Саратова

Слепая тигрица Аврора

Росприроднадзор обещал изъять слепую тигрицу у жителей Саратова. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Инспекторы ведомства посетили хозяев животного вместе с сотрудниками МВД. По словам проверяющих тигрица живет в тесной клетке в помещении без света и свежего воздуха.

Врач осмотрел тигрицу по имени Аврора и подтвердил, что животное нуждается в лечении. Руководитель ведомства обещала возбудить административное дело и изъять животное.

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