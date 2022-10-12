Фото: https://t.me/radionovasg
В Саратове в сарае со слепой тигрицей нашли и других животных. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем Телеграм-канале новые шокирующие кадры.
Сотрудники ведомства начали проверку по факту содержания ослепшей тигрицы в Саратове. На месте обнаружены и другие животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях.
- Не могу понять мотивацию людей. Зачем содержать животных, если нет ни желания, ни возможности обеспечивать им соответствующие условия? – негодует Светлана Радионова и ее можно понять, вольеры на представленном снимке выглядят ужасно: они маленькие и тесные.
Напомним, скандал вокруг ослепшей тигрицы Авроры разгорелся в Саратове два дня назад. Инспекторы Росприроднадзора посетили хозяев животного вместе с сотрудниками МВД. Они обнаружили, что тигрица живет в тесной клетке в помещении без света и свежего воздуха. Руководитель ведомства обещала возбудить административное дело и изъять животное.
Ветеринары говорят, что Авроре нужна помощь.
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