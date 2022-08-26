Душила детей и выбросила на мороз: жительница Аткарского района предстанет перед судом

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области будут судить мать, душившую двух детей, а затем выбросившую их на мороз. Вспомним же подробности этого резонансного дела.

Трагедия произошла в селе Прокудино 22 декабря 2021. Утром прохожая нашла в овраге тела двух маленьких детей. Малыши находились без верхней одежды, а на улице тогда был 17-градусный мороз. Шокированная женщина вызвала «скорую» и полицию. Оказалось, что восьмилетний мальчик мертв, а пятилетняя девочка чудом выжила. Благодаря титаническим усилиям врачей ее удалось вытащить с того света и даже спасти ребенку обмороженные пальцы. Сейчас пятилетняя Аня уже поправилась. Она живет у родственников.

По данным следствия, в то утро 43-летняя Вера Зайцева была со своей пятилетней дочерью и восьмилетним сыном в своем доме на улице 2-я Заречная. В какой-то момент женщина решила, что дети плохо себя ведут. Взяла полиэтиленовый пакет, веревку и шарф, а затем стала душить сына, а затем дочь.

Затем она вынесла их в овраг возле дома и ушла. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия, а девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Вера Зайцева с мужем

Как удалось выяснить КП-Саратов, Вера Зайцева увлекалась эзотерикой и работала уборщицей. Ее муж Александр подрабатывал столяром. Семья жила бедно. Пара, как стало известно «КП», залезла в кредиты, а отдавать деньги было нечем. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 43-летней жительнице Аткарского района предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью.

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