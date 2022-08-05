История бабушки-отравительницы из Саратовской области: полная хронология событий

Бабушка с внуками

49-летняя Лидия Ширяева подмешала яд в молочный суп и спокойно накормила им семью – дочь и трех внуков. Она не могла больше «тащить» ее на себе…

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ

В этот нашумевшей истории, случившейся в конце прошлого года в крошечном селе Александровка Саратовской области, где все-то и живет человек 250, могло бы и не случиться столь драматической развязки. Когда в декабре 2021-го там погибли трое маленьких детей и их 23-летняя тетя-инвалид, все – и отец малышей, и соседи семьи, и друзья с родственниками решили, что стряслось «ЧП бытового масштаба». Ужасная, но случайность. Просто 3-летний Миша, его 5-летняя сестра Маргарита и их 7-летний братик, вместе с тетей, «случайно съели что-то». В официальных сводках, как часто это бывает, правоохранители так и писали: «Отравились неизвестным веществом». Как выяснило следствие, за несколько дней до трагедии, в доме травили насекомых.

Бабушка деток, 49-летняя Лидия Ширяева, и ее Александр сын, хоть и жили с погибшими в одном доме, но каким-то чудом выжили. Так, видимо, решило провидение. Но следователи в провидение не верят, поэтому, как предписывает протокол, отработали причастность первой к смерти родных. Все-таки странное дело: трое чем-то отравились, а она – единственный человек, который был в момент происшествия с погибшими дома - цела и невредима. На допросах Лидия Викторовна заламывала руки и удивлялась, как такое вообще может прийти в голову, чтобы она имела хоть какое-то отношение к беде, обрушившейся на нее бедную и ее несчастного сына. Словом, опустили Ширяеву с миром. Временно. Но расследовать возбужденное по факту дело, продолжили.

Все село тогда помогало бабушке и отцу отравившихся деток пережить потерю: собирали деньги на похороны, поддерживали добрым словом. Еще бы! Разом потерять столько близких! Как такое перенести?

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖИН

Но прошло время и боль стала утихать – так устроена жизнь. Александровцы, погрузившись в рутинные заботы, почти забыли о трагедии. У кого – огороды, у кого скотина на выкорме, кто-то на заработки гоняет в ближайший городок Маркс – на заводы местные. И вдруг – новый «взрыв». Шокирующее признание. Спустя полтора года выяснилось, что никаким «бытовым ЧП» тут и не пахнет. Троих малышей и их тетю, страдающую ДЦП, убили. Причем, умышленно. И сделала это та сама любящая бабуля, в чем сама и призналась на днях. Все это время правоохранители не оставляли попыток докопаться до правды: проводились следственные действия (осмотры, обыски). В какой-то момент женщина и написала явку с повинной. Спокойно призналась: да, я убила. Убила хладнокровно, заранее спланировав все, что будет делать. Буквально накормила маленьких внуков и родную дочь отравой.

- 11 декабря я начала готовить ужин, спросила у внуков, что они хотят. Они сказали - лапшу в молоке, - раскрывая следствию детали убийства, Ширяева не проронила не единой слезинки. Или ей не жаль родных, или просто устала жить с виной и ждать. - Я добавила соль для вкуса, поставила, чтоб остывало. Пока все отвлеклись, я вышла на улицу и занесла пакетик с отравой. Я знала, что у мужа в бардачке машины лежит отрава. Добавила в суп, размешала. Потом накормила этим супом внуков и дочь.

Когда малышам стало совсем плохо, бабушка отправилась с ними в больницу, а потом, потеряв разом четверых членов семьи, полтора года горевала вместе с сыном.

С ВИДУ БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

В селе сейчас только об этом и говорят. Никто поверить не может, что такое вообще могло случиться. И ладно бы семья была маргинальная – иные и не до такого допиться могут, так, ведь, нет же – нормальные люди, обычные. А еще все пытаются понять, зачем и почему?

- Они переехали к нам два года назад, - рассказала «КП» о семье Ширяевых Снежана Кузьминова, глава Подлесновского сельсовета, в состав которого входит Александровка. - Купили тут дом, жили спокойно, хотя их было много. В доме жили сама Лидия Викторовна, ее муж, брат-инвалид (у него что-то с ногами), ее 23-летняя дочь (инвалид с тяжелой формой ДЦП и умственной отсталостью), сын и внуки – трое малышей.

Никто не помнит, чтобы Ширяевы злоупотребляли алкоголем. Муж и сын Ширяевой неплохо зарабатывали на заводе в Марксе, а сама она занималась домашним хозяйством. Дети ходили в детский сад и школу в соседнее село Орловское (своей школы в маленькой Александровке нет). Выглядели опрятно, занятий не пропускали. Лидия Викторовна, как ответственная бабуля, холила на родительские собрания, интересовалась успехами внучат. Кроме нее, детьми заниматься было некому: сын работает, а его жена, Валентинина сноха, и вовсе жила сама по себе.

- Мать детей не участвовала в их воспитании,- поведали односельчане Ширяевой. - Она два года, как уехала в Москву на заработки, но денег не присылала. Только звонила детям, по видеосвязи общалась. Все заботы легли на бабушку. Лидию Викторовну такая ситуация раздражала: она хотела лишить сноху родительских прав, а опеку над детьми официально забрать себе.

ДЕПРЕССИЯ И «ВЫХОД» ИЗ НЕЕ

Незадолго до трагедии, в конце октября 2021-го, в семье Ширяевых стряслась другая беда. Муж Лидии Викторовны попал в аварию, получил серьезную травму головы. Врачи не смогли ему помочь. После аварии он уже не смог встать на ноги: лежал дома, угасал. Промучился месяц и умер.

Родственники, соседи и руководство завода, где тот работал, помогали семье. Но горе подкосило Лидию Ширяеву. Потеряв любимого мужа и опору, женщина впала в тяжелую депрессии. Многие односельчане уверены, Ширяева решилась на страшное преступление, не справившись со свалившейся на нее ношей. Просто не выдержала: закончились силы тащить на себе эту ораву.

Но точные выводы сделает следствие – предстоит еще множество экспертиз, в том числе психологическая. В каком состоянии была убийца, адекватна ли, как решилась на страшное и как планировала с этим дальше жить...

К слову, остатки отравленного супа Ширяева предусмотрительно вылила, а своих мужчин накормила другой – «чистой» едой. Избавиться бабуля решила от тех, с кем было больше всего хлопот.

- Ширяева раскаялась. Написала явку с повинной. Сейчас она ждет суда в СИЗО, - сказали «КП» следователи.

Тем не менее, сын Ширяевой не верит в то, что его мать решилась на это страшное убийство.

- Может быть ее убедили, что нужно так сказать? Она не могла такое совершить! – говорит обескураженный Александр. Сейчас в опустевшем доме он остался вдвоем с больным дядей…

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