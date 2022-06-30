«Работа себе в убыток и старые проблемы»: в Саратове открылся одиннадцатый по счету приют для бездомных собак

Приют в Расково

В Саратове открылся одиннадцатый по счету приют для бездомных собак, однако его сотрудники говорят о том, что столкнулись со старыми проблемами.

Приют в Расково

28 июня в Расково открылся приют от АНО «Зооцентр», ранее получившей крупнейший среди других приютов областной грант. Приют стал одиннадцатым по счету на территории Саратовской области.

На открытии присутствовали министр сельского хозяйства Роман Ковальский и начальник областного ветеринарного управления Алексей Молчанов.

По словам директора АНО «Зооцентр» Артема Семина, организация функционирует с 21 июля 2021 года и всего на мощностях «Зооцентра» содержатся около 400 бездомных животных. Нынешний приют строился с зимы 2022 года и на данный момент состоит из 27 вольеров, в которых размещено 90 четвероногих. Площадь приюта составляет 1 тысячу квадратных метров, в перспективе расширение приюта до 500 мест. Участок находится в долгосрочной аренде. «Зооцентр» располагает семью единицами техники, к каждой из которой прикреплена бригада сотрудников.

Остальные животные содержатся в приюте МБУ «Дорстрой», который в апреле этого года был подвергнут проверке со стороны мэрии города, а именно комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации. Ревизия территории проводилась вместе с представителями МБУ «Дорстрой» Александр Гаврилов и АНО «Зооцентр» Денис Почупайло.

Приют в Расково

— Один из вольеров был затоплен. Из-за этого ветрозащитные щиты, закрепленные с внешней стороны вольеров, размокли и пришли в негодность. На территории приюта находятся бытовые отходы: полиэтиленовые бутылки, пакеты, остатки упаковочных материалов, которые своевременно не убираются, - сообщает представитель профильного комитета администрации города Олег Лукавенко.

На данный момент, по словам руководства организации, приют находится в хорошем состоянии, были проведены ремонт и уборка. Там же сейчас и проводится стерилизация животных силами трех ветеринарных врачей. Операции, установка бирок, карантин – все проводится на территории приюта МБУ «Дорстрой».

Семин рассказал «КП-Саратов», что из почти миллиона рублей, полученных по областному гранту, потратили лишь 25 тысяч.

— Ситуация такая, что в гранте прописано 300 тысяч рублей на обустройство вольеров, при этом на один вольер не более 25 тысяч получается. А затраты на строительство и обустройство стандартного вольера – 40 тысяч рублей. Кроме того, в грантовые средства заложены отлов и стерилизация собак, но не заложено их содержание. По гранту мы восемь собачек стерилизовали. По поводу корма - заключили напрямую договор с поставщиком из Тихорецка, цена на 20-30 процентов ниже. Собаки съедают больше тонны корма в неделю, — уточнил Артем Семин.

Приют в Расково

По словам директора, средства на строительство вольеров и содержание животных организация в основном получает от контрактов с районами города и области по программе ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками, известный как «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»), которая получила популярность в регионах России. С 2020 года ОСВВ является одним из двух узаконенных методов обращения с бродячими собаками в РФ, наряду с содержанием в приюте пожизненно. Некоторыми ветеринарными врачами и зоозащитниками программа критикуется за то, что стерилизованные собаки могут оставаться переносчиками опасных заболеваний, угрожать другим бездомным и диким животным, которые обитают в центре города и гибнуть от рук разозленных стаями бесхозных собак граждан. Жители города нередко просят отловить одних и тех же собак с бирками в ушах.

Приют в Расково

— У нас нет на это права, мы работаем по программе ОСВВ. Оставить в приюте мы можем только агрессивных животных, — рассказал директор организации.

Бродячие собаки в 2022 году стали настоящим бичом для саратовцев. Каждую неделю в сводках новостей можно наблюдать до 3 случаев нападений собак на человека.

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