Собаки в Саратове

Приюты для собак в Саратове собираются освободить от арендной платы. Кроме того, для их поддержки разрабатывается проект региональных грантов. Об этом пишет Роман Бусаргин на своей странице в Телеграм.

- Вячеслав Володин ранее замечал, что помощь некоммерческим организациям, принимающим безнадзорных животных, должны оказывать и региональные, и муниципальные власти. На прошлой неделе мы обсудили этот вопрос. Сейчас планируется свободить их от арендной платы за земельные участки, на которых организованы приюты. Для муниципального бюджета это незначительные суммы, а для НКО они станут очень полезными.

Руководителю управления ветеринарии Алексею Молчанову поручили создать проект о предоставлении ежегодных региональных грантов для приютов. Количество бесплатно стерилизуемых собак планируется увеличить. К работе стоит подключиться и главам районов. Необходимо рассмотреть возможность создания муниципальных приютов, - заявил Бусаргин.

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