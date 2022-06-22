В Саратове бродячие собаки напали на двоих мальчиков

ЧП в Саратове
Вчера, 21 июня, в Саратове бродячие собаки напали на двоих детей. Проводится доследственная проверка.
Вечером возле дома № 6 на 4-ом проезде Чернышевского города бездомная собака укусила восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с рваными ранами.
Кроме того, на детской площадке у дома № 1 по улице Антонова, бродячая собака укусила 13-летнего мальчика.
Организована доследственная проверка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.