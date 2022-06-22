В Саратове бродячие собаки напали на двоих мальчиков

ЧП в Саратове

Вчера, 21 июня, в Саратове бродячие собаки напали на двоих детей. Проводится доследственная проверка.

Вечером возле дома № 6 на 4-ом проезде Чернышевского города бездомная собака укусила восьмилетнего мальчика. Ребенок попал в больницу с рваными ранами.

Кроме того, на детской площадке у дома № 1 по улице Антонова, бродячая собака укусила 13-летнего мальчика.

Организована доследственная проверка.

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