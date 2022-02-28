Николая Бондаренко лишат статуса депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

Николай Бондаренко готовится досрочно распрощаться с депутатством Саратовской областной думы Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 28 февраля, на заседании Саратовской областной думы с большой долей вероятности лишится мандата депутат регпарламента от КПРФ Николай Бондаренко.

Скандально известный блогер Бондаренко был уличен областной прокуратурой в нарушении антикоррупционного законодательства. Письмо прокуратуры в областную думу на предмет нарушения запретов, установленных думой для своих депутатов, поступило 10 января 2022 года.

Николая Бондаренко подозревали в том, что он указывает в своей декларации о доходах за 2020 год далеко не все пожертвования от зрителей его каналов в интернете, а точнее – только незначительную их часть. Более того, поскольку эти деньги приходили без целевого указания расходования, а сам Бондаренко тратил их на личные нужды, в том числе, на походы в рестораны, эти средства надзорным органом расцениваются как подарки. А получение денежных подарков для депутатов областной думы запрещено законом.

Кроме этого, прокуратура нашла факты перевода денег в размере «свыше 500 тысяч рублей» со стороны супруги Николая Бондаренко в ООО «Химинвест» в виде беспроцентного займа. А единственным учредителем и директором этого ООО был сам депутат Бондаренко.

Комиссия по проверке достоверности сведений о доходах депутатов областной думы эти факты проверила и подтвердила. По ее данным, суммы беспроцентных займов в адрес ООО «Химинвест» Бондаренко достигали восьми млн рублей, и нигде не отражались в доходах депутата. Вместо 400 тысяч рублей доходов от Ютуб-канала за 2020 год, которые указаны в справке о доходах, Сбербанк сообщил, что на карту Бондаренко поступило на самом деле более 3 млн рублей. В 2018-2019 годах аналогичным образом Бондаренко получил 8 млн рублей.

- Каждый депутат, независимо от того работает он на освобождённой основе или нет по своему статусу являются лицами замещающими государственную должность и не имеют права монетизировать её, - пояснил на заседании комиссии по проверке достоверности сведений о доходах ее председатель Алексей Антонов.

Таким образом, коллеги с подачи прокуратуры уличили Николая Бондаренко в нарушении антикоррупционной статьи 12.1 пункта 3 закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 года.

Сегодня первым вопросом на заседании областной думы, которое начнется в 10.00, рассмотреят вопрос о санкциях в отношении Бондаренко.

Ранее в аналогичном случае нарушения антикоррупционного законодательства, мандата депутата лишился скандально известный бизнесмен Сергей Курихин.

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