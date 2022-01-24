Кому и какие вакцины нельзя колоть: Доктор медицинских наук прокомментировал ограничения на вакцинацию от COVID-19

Саратовцам доступны уже пять вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В обновлённом списке противопоказаний при вакцинации от COVID-19 учли большинство факторов. Так считает доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии саратовского медуниверситета Юрий Спиваковский.

Напомним, Минздрав РФ уточнил перечень пациентов, кому стоит воздержаться от прививки против коронавируса, а также дал рекомендации по назначению для каждого вида вакцины.

Так, Спиваковский считает, что выделенные противопоказания подразумевают, что риск побочных эффектов априори должен быть снижен и для этого были организованы серьезные изыскания и статистическая обработка

- Современные появившиеся противопоказания — это плод коллективной работы клиницистов, теоретиков, иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов. Это обработка достаточно большого количества материала. Поэтому я склоняюсь, что большинство факторов учтено. Мы все-таки говорим о вакцинах в современных, необычных условиях. И когда начинают обвинять официальную медицину, что вакцины не апробированы, это, наверное, не совсем верно, потому что сейчас критерии оценки другие, — уточнил врач.

В список противопоказаний при вакцинации вошли аллергия, осложнения после предыдущей прививки, гиперчувствительность к компонентам препарата, острые инфекционные, неинфекционные и респираторные заболевания, обострение хронических болезней, а также заболевания ЖКТ, вызванные инфекцией. В зависимости от ситуации врач может выдать медотвод как бессрочно, так и на определенный срок.

При злокачественных образованиях нельзя применять вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Людям старше 60 лет противопоказаны «Гам-ковид-вак-лио», «Спутник М», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». При этом беременным можно прививаться только «Спутником V», а несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет — «Спутником М». Соблюдение рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов.

Основное показание к вакцинации - желание жить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас противопоказания обусловлены еще все-таки достаточной новизной применяемых вакцин, — сказал Спиваковский, отметив, что данные по применению будут еще уточняться, а группы людей — вычленяться.

Сейчас в Саратовской области для жителей доступны 5 вакцин: «Спутника V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», «Спутник М».

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