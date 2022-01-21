От детских страхов до насилия в семье: с какими вопросами обращаются на телефон доверия?

Всего в течение 2021 года на телефон доверия поступило около 9500 звонков Фото: Анастасия Осипова

Всего в течение 2021 года на телефон доверия поступило около 9500 звонков, в среднем это 26 обращений в сутки. Почти половина звонков – это обращения от детей и подростков.

В основном, детям требовалась помощь и поддержка в решении конфликтов в семье (ссоры с родителями, физическое и психическое насилие, наказания и т.д.).

- К примеру, позвонила девочка 16 лет, которую воспитывает одна мама. Причём довольно жестокими методами: требует от дочери полного подчинения, только отличной учебы. Отметка «хорошо» и ниже – жесткое наказание, любая мелкая провинность – тоже, - рассказывает заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону ГБУ СО «ЦСПСиД г. Саратова» Ирина Трушина.

На втором месте стоят проблемы взаимоотношений с противоположным полом (знакомства и расставания, первая любовь, горечь безответных чувств и т.д.). Часто звонят подростки лет 16-17, которые расстались со своей второй половинкой и очень переживают по этому поводу, не знают, как быть дальше, как справиться с тоской и апатией, как дальше строить отношения.

Отношения со сверстниками так же немало тревожат детей и подростков: это и отсутствие друзей, и ссора с другом, и конфликты с одноклассниками.

- Например, звонил 12-летний мальчик, который чувствует себя одиноко, у него совсем нет друзей, он не понимает, как строить отношения со сверстниками, как можно найти друга, - вспоминает Ирина Трушина.

Очень многих детей волнуют страхи – страх темноты, страх находиться одному дома, страхи привидений, боязнь собак и множество других «страшилок».

- Запомнилась работа с девочкой 7 лет, которая находилась дома одна и ей казалось, что кто-то чужой пытается открыть дверной замок. Девочка была очень напугана, и консультант сопровождал ее до тех пор, пока домой не вернулась мама, - делится Ирина Трушина.

Гораздо меньше школьников волнуют учебные проблемы, хотя бывают и звонки по поводу переживания из-за учебы, экзаменов и поступления в высшие учебные заведения. Такие обращения часто требуют длительного сопровождения: так, неоднократно звонила одна ученица выпускного класса, которая была уверена, что не сдаст ЕГЭ по математике. Она очень боялась совершить ошибку, переволноваться, растеряться, считала, что, если не сдаст экзамен, это будет конец ее жизни. Психолог поддерживал девочку и помогал приобрести уверенность в своих силах.

- Отмечу, что подростки все больше начинают звонить не для того, чтобы просто жаловаться по телефону, а действительно с надеждой на помощь в разрешении проблемы, - говорит Ирина Трушина.

На телефон доверия поступают не только детские звонки. За минувший год 956 мам и пап, бабушек и дедушек обратились за профессиональной консультацией психолога. Многие из них беспокоились по поводу формирования и развития личности ребенка, взаимоотношений в семье и трудностям в учебном процессе. Близкие интересовались, как наладить эмоциональный контакт с ребенком, укрепить авторитет, грамотно разрешать конфликты, как помочь своему ребенку справиться с учебной нагрузкой, преодолевать конфликты с учителями и сверстниками.

- Запомнилась мама 10-летнего мальчика, которая очень тревожилась за будущее своего ребенка. Она воспитывала сына одна и переживала, чтобы он не связался с дурной компанией, чтобы хорошо учился и вырос достойным человеком, - приводит пример Ирина Трушина.

Взрослые переживают за свое здоровье и здоровье близких, можно отдельно отметить обращения по переживаниям, связанным с пандемией коронавируса - люди испытывают страх, тревогу, беспокойство. Затем идут вопросы, касающиеся семейных отношений - конфликты между членами семьи, измены и, как следствие, проблемы, связанные с разводом. Проблемы создания семьи волнуют больше женщин, чем мужчин.

Много звонков поступает от одиноких людей, пожилых граждан и инвалидов. Почти для всех таких абонентов звонок на телефон доверия - это единственная возможность общаться, рассказать об истории своей жизни и нынешних горестях.

- В заключение хотелось бы отметить, что аудитория телефона доверия ежегодно расширяется, на смену повзрослевшим подросткам приходят новые юные абоненты и их родители, которые могут быть уверены в том, что им будет оказана профессиональная психологическая помощь, - подытожила разговор Ирина Трушина.

Телефон доверия:

8 800 2000 122

Работает круглосуточно и без выходных.

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