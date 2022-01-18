Отсидишь за брата, брат

Дмитрий Рубинштейн и его жена Даниэла вдруг оказались в центре криминального скандала

Дмитрию Рубинштейну 24 года. Молодая жена, сын недавно родился, в планах - переезд из Саратова в Москву. Но летом 2019 года он совершенно неожиданно узнал, что находится в розыске. Пришел в полицию для выяснения причин, а его отправили в колонию. Как ни пытались близкие доказать ошибку, его не выпускали. За решеткой он провел полгода. Как такое вообще могло случиться?

«Подумали, что это розыгрыш»

О том, что Дмитрий Рубинштейн судим и находится в розыске, сначала узнала его жена Даниэла.

- Со мной связался полицейский, рассказал, что мой муж нарушил условия отбывания условного наказания, назначенного ему судом, и поэтому ему необходимо явиться в полицию. Я подумала, что это розыгрыш, но телефон звонившего мужу все же передала.

Сам Дмитрий в это время работал в Подмосковье, занимался установкой пластиковых окон. Сразу перезвонил в полицию: какое дело, какой условный срок?

Когда услышал, что его осудили за распространение наркотиков, помчался в Саратов.

- Уже на следующий день я был в участке. Полицейский посмотрел мои документы и подтвердил, что разыскивают именно меня. Правда, фотография моя там была старая, десятилетней давности.

Следователь все это выслушал, но домой Дмитрия не отпустил. По документам ведь все совпадало.

- Мне пообещали, что быстро разберутся, - вспоминает Дмитрий. - Сначала меня увезли в СИЗО, а оттуда этапировали в колонию.

Приемная семья

- До 18 лет я жил в приемной семье Студентовых, - рассказывает Дмитрий. - Родная мать умерла, когда мне было 8, у нее были проблемы с сердцем. Она уже тогда договорилась с подругой, что та заберет меня под опеку, так я попал к ним. Нормально жили. В трехкомнатной квартире жили я, мать, отец, их родной сын Саша и бабушка. Саша был мне как настоящий брат, на четыре года старше меня.

О том, что сводный брат употребляет наркотики, Дмитрий сначала не догадывался. Но при этом брат нигде не работал, часто бывал под кайфом.

- Потом пути наши разошлись. В ноябре 2018 года я женился, стал жить отдельно и мало с ними общался. Как получилось, что меня вместо Сани посадили? Это я уже в колонии понял, сопоставил даты, - вспоминает Дмитрий.

Летом 2019 года приемная мать позвонила Дмитрию и попросила документы - пообещала, что поможет оформить сиротскую квартиру.

Чтобы не сесть, Александр Студентов прикрылся именем брата

Документы у Дмитрия Рубинштейна попросили в июне, а 22 августа у Александра Студентова был суд по тем же наркотикам. К тому времени на нем уже висели две судимости (задерживали с дозами) с исправительными работами и условным сроком.

- Если бы завели третье, наверняка посадили бы. Видимо, он это осознавал, поэтому провернул такую аферу - представился моим именем при последнем задержании с наркотой, - поделился соображениями Дмитрий.

У Дмитрия не было проблем с законом, никаких приводов в полицию. По его документам суд дал условный срок. И если бы Александр вовремя отмечался, то Дмитрий никогда бы не узнал, что имеет судимость. Но все пошло наперекосяк, когда брат забил на это. Вот и объявили Дмитрия Рубинштейна в розыск.

Поспешил закрыть «проходное» дело

Позднее выяснится, что у следователя, майора Тахира Гюльахмедова, была возможность исправить ошибку. На одном из допросов Александра Студентова коллега майора, знакомый с семьей парней, услышал, что допрашиваемый представляется не своим именем. Об этом полицейский сказал Гюльахмедову. Тот выслушал… и ничего не сделал. Более того, переписал протокол первого допроса Студентова, чтобы устранить имеющиеся в деле противоречия.

В областном СК потом скажут, что никакого корыстного умысла у Гюльахмедова не было - он попросту хотел побыстрее закрыть «проходное» дело и для этого «устранил все шероховатости».

Несколько месяцев Дмитрий ждал в колонии, когда его вызволят. Супруга, отчаявшись добиться справедливости, обратилась к СМИ, нашла нового адвоката. Областная прокуратура провела проверку, итоги ее доказывали, что Дмитрий действительно невиновен. В суде Дмитрия оправдали. И когда все обвинения были сняты, Дмитрий Рубинштейн пошел в суд за компенсацией ущерба.

Вред он оценил в 5 миллионов рублей, но требования удовлетворили частично - размер назначенной выплаты составил 2 миллиона.

Александра Студентова осудили, уже под настоящим именем. Он отправился в колонию общего режима на 5 лет.

Наказали и следователя, который отправил за решетку невиновного человека. Его приговорили к пяти с половиной годам в колонии за служебный подлог.

Дмитрий Рубинштейн

А БЫЛИ ЕЩЕ СЛУЧАИ

Из-за невнимательности судей и следователей подобные ошибки нередки. Например, в 2014 году москвича Игоря Соломыкина остановили на дороге для проверки документов. И выяснилось, что он уже несколько месяцев как лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Вот только пьяным за руль он никогда не садился и штрафов не получал. Почитав материалы дела, Соломыкин узнал, что был остановлен ранее в неадекватном состоянии в чужом районе города на машине, ему не принадлежавшей. Документов у него при себе не было, поэтому его данные (ФИО, прописку) полицейские и врачи записали со слов водителя. Утруждать себя установлением личности никто не стал. Благо из-за отсутствия документов был составлен словесный портрет обследуемого. И Игорь на него был ни капли не похож.

Соломыкин подозревает, что это бывший друг его дочери. К сожалению, он не знает его фамилии. А сам этот молодой человек теперь скрывается. Но если удастся его найти, то, конечно, и против него будет выдвинут иск.

Другой случай также произошел в Москве годом ранее (2013). Уроженцу Узбекистана Фарруху Тошматову грозило 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. В ожидании суда в СИЗО он сидел в одной камере с земляком Бунедом Тожибаевым, обвиняемым в краже. Когда надзиратели пришли за Тожибаевым, для того чтобы доставить его на суд, Тошматов назвался именем своего сокамерника. В суде такой обман тоже получился - внешне наркоторговец и воришка действительно похожи. Мировой судья заниматься детальным установлением личности не стал. Быстро вынес приговор, назначил штраф. И вместо двух десятков лет в колонии Тошматов отправился на свободу прямо из зала суда. Обман вскрылся только вечером, при проведении проверки камер в СИЗО. Тошматова до сих пор не нашли, ориентировка на него есть на сайте ГУФСИН и во всех отделениях полиции страны.

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