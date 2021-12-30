Новая инфекционная больница в Саратове не имеет аналогов в ПФО

Восемь корпусов больницы построили менее, чем за два года

В Саратовской области завершилось строительство новой высокотехнологичной инфекционной больницы в поселке Елшанка, на выезде из Ленинского района Саратова. Стройплощадка возникла в чистом поле в апреле 2020 года.

В среду, 29 декабря председатель правительства Роман Бусаргин и главврач будущей больницы Дмитрий Хижняк провели пресс-экскурсию по корпусам медицинского учреждения.

Председатель правительства и главврач провели экскурсию для журналистов

Площадь больничного комплекса составил 56 тысяч квадратных метров. На ее территории есть собственная котельная, пищеблок, отдельный блок снабжения больницы сжатым кислородом, а также актовый зал и комнаты для проживания врачей.

На главном входе в больницу – пост охраны, чуть в стороне актовый зал. Пациенты будут попадать в учреждение через другие, отдельные входы с улицы, специально предназначенные для поступления больных, что исключает возможность заражения здоровых людей. Это крайне актуально в инфекционной больнице. Вход в блоки для персонала осуществляется через специальные проходные комнаты, оборудованные для того, чтобы у медиков была возможность снять защитный костюм и пройти процедуру дезинфекции.

Как рассказал Роман Бусаргин, это самый сложный с инженерной точки зрения проект, который ему приходилось вести за свою карьеру. Стоимость строительства больницы составила 3,2 миллиона рублей, из которых 500 млн – благотворительные взносы. Она оснащена самыми передовыми медицинскими технологиями на данный момент и не имеет аналогов в ПФО.

На оборудовании больницы не экономили

Как отмечали побывавшие здесь врачи других саратовских больниц, этот комплекс оснащен новейшей лабораторией, позволяющих определить возбудитель болезни в течение нескольких часов. Ее мощность позволит оперативно делать анализы как для пациентов этого учреждения, так и для заболевших из других больниц.

Лаборатория готовится к работе

Наиболее сложен с технологической точки зрения был в изготовлении операционный блок. Там сейчас уже установлено специальное оборудование для диагностики и проведения сложных операций. В нем находится и родильное отделение, которое включает в себя реанимационную палату на случай трудных родов, обеспеченную кислородом и азотом.

На данный момент персонал больницы укомплектован на 70%. Первые пациенты начнут поступать уже в конце января.

- Мы посчитали нужным и важным пригласить вас сюда, потому что в январе сюда уже не попадете, - заявил Роман Бусаргин. Это при условии, что журналист не заразиться чем-то инфекционным, а на такое «задание» вряд ли кто добровольно согласится.

Новая больница начнет принимать пациентов уже с конца января

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