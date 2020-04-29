Обнародован проект новой инфекционной больницы в Саратове
Сегодня, 29 апреля, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина соцсети Instagram опубликовали проект новой областной инфекционной больницы в Саратове на 400 коек.
Строительство уже началось.
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В учреждении будет восемь корпусов: административный, лечебные, реанимационный, операционный, диагностический, а также прачечная, гараж для автомобилей скорой помощи с дезинфекционным боксом, котельная и другие объекты.
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Предполагаемая конструкция несущего остова — кирпич и монолитный железобетон.
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- На прошлой неделе Вячеслав Володин рассказал, что поддержал инициативу бизнес-сообщества и общественников о строительстве современного инфекционного центра. Председатель Госдумы сообщил, что за счет привлеченных источников на возведение медучреждения поступит 462 млн рублей, — уточнили в паблике.
На строительство больницы необходимо 1 млрд 200 млн рублей. Благотворительные средства поступают в созданные фонды.
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ИСТОЧНИК KP.RU