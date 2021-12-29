В новую инфекционную больницу Саратова вложены 3,2 млрд рублей

Главный корпус новой больницы

Общая сумма, вложенная в строительство новой инфекционной больницы в Елшанке составила 3,2 млрд рублей. Это с учетом строительства дорог и тротуаров у корпусов. Из них полмиллиарда – благотворительные средства, в том числе саратовских предприятий и жителей области. Об этом рассказал председатель правительства Роман Бусаргин в ходе экскурсии 29 декабря для журналистов по новому объекту.

Роман Бусаргин и Дмитрий Хижняк пригласили СМИ на экскурсию

Он напомнил, что новая больница, инициатором строительства которой стал председатель ГД Вячеслав Володин, не появилась бы без благотворительных средств и без серьезной поддержки как самого спикера, так и Правительства РФ, председатель которого, Михаил Мишустин, побывал на стройке больницы в текущем году.

Сам Бусаргин признался, что с инженерной точки зрения, этот объект был самым сложным, которым ему приходилось заниматься в его карьере.

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Сейчас больница уже сдана строителями, заканчивается подключение оборудования, расстановка мебели, к корпусам запущен общественный транспорт, но для особых случаев есть вертолетная площадка.

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По словам главного врача новой инфекционной больницы Дмитрия Хижняка, персонал уже подобран на 70%.

В январе здесь уже начнется работа медиков, появятся первые пациенты.

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