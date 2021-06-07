В Саратове завершились гастроли Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова

Фото Армена Осипяна

В Саратовском театре драмы им. И. А.Слонова завершились гастроли Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 6 июня абаканский театр представил спектакль «Пока она умирала» по пьесе современного отечественного драматурга Надежды Птушкиной.

Фото Армена Осипяна

На абаканской сцене гастроли Саратовского драматического театра завершились английским детективом Агаты Кристи «Свидетель обвинения». Этот спектакль является режиссерским дебютом заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной. В роли Ромэйн, свидетеля обвинения, выступила актриса Татьяна Родионова. В спектакле также задействованы: Юрий Кудинов, Дмитрий Кривоносов, Светлана Москвина, Валерий Малинин, Александр Фильянов, Александр Каспаров и другие.

Фото Армена Осипяна

Драматург и сценарист Надежда Птушкина окончила режиссерский факультет Школы-студии МХАТ под руководством О.Н. Ефремова, является автором более семидесяти пьес, сорок из которых уже поставлены на сценических площадках России и других стран. Наиболее известны следующие ее произведения: «Браво, Лауренсия!», «Плачу вперед!», «Ненормальная» и, конечно, «Пока она умирала», одна из лучших пьес отечественной драматургии последнего десятилетия. По ней даже снят фильм «Приходи на меня посмотреть» с участием Олега Янковского и Екатерины Васильевой.

Режиссер-постановщик абаканской постановки Эдуард Шахов признался, что спекаткль достаточно новый, так как был поставлен перед пандемией. Художник – Олег Абрамов, художник по костюмам – Влада Чаптыкова.

Фото Армена Осипяна

Главные герои спектакля – пожилая дама Софья Ивановна и ее немолодая дочь Татьяна, роли которых исполнили Татьяна Архипенкова и заслуженная артистка Республики Хакасия Ольга Изотова. Одна находится на закате своей жизни, другая постоянно называет себя «старой девой». Перед смертью Софья Ивановна мечтает увидеть свою дочь счастливой и не одинокой. Их совместные вечера проходят за чтением книг английского классика Чарльза Диккенса. Но в канун Нового года происходит чудо.

Фото Армена Осипяна

На пороге их квартиры однажды появляется Игорь (Денис Энгель). Татьяна решает воспользоваться случаем и выдает незнакомого мужчину за своего жениха. Софья Ивановна несказанно этому рада. Но вскоре в квартире появляется и ее тридцатилетняя «внучка» Дина (Наталья Мишакова).

Фото Армена Осипяна

Заключительный спектакль гастролей абаканского театра полон обаяния и глубины. Актерам поистине удалось создать в зрительном зале атмосферу любви и семейного тепла. А благодарные саратовские зрители во время поклона аплодировал стоя.

Напомним, в рамках программы «Большие гастроли» саратовцы увидели четыре спектакля Русского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (г. Абакан): мелодраму «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева, народную комедию «Тетки. Семейка Краузе» по пьесе Александра Коровкина, комедию Надежды Птушкиной «Пока она умирала» и восточную сказку «Играем маленького Мука».