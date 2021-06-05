В Саратовском театре драмы стартовали Большие гастроли Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова

Фото Армена Осипяна

С 4 по 6 июня на сцене Саратовского театра драмы им. И. А. Слонова пройдут гастроли Русского академического театра им. М. Ю. Лермонтова. Абаканский театр представит саратовским зрителям четыре постановки: мелодраму «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева, народную комедию «Тетки. Семейка Краузе» по пьесе Александра Коровкина, комедию Надежды Птушкиной «Пока она умирала» и восточную сказку «Играем маленького Мука». Саратовский театр драмы также покажет четыре постановки абаканскому зрителю: каноническую комедию А.Н. Островского «Бешеные деньги», французскую комедию положений Люка Шомара «Мафия и нежные чувства», детектив Агаты Кристи «Свидетель обвинения» и сказку «Гонза и волшебные яблоки».

Владимир Петренко, директор театра, рассказал, что по программе «Большие гастроли» саратовский театр драмы уже ездил в Севастополь, Астрахань, Махачкалу, Новокузнецк, Томск и другие города России. Это помогает региональным театрам расширить свой сценический опыт и выезжать в разные города страны.

Фото Армена Осипяна

4 июня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: директор саратовского театра драмы Владимир Петренко, заместитель директора театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Татьяна Авраменко, главный режиссер театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Эдуард Шахов, режиссер-постановщик Владимир Гордеев, заслуженная артистка Республики Хакассия Ольга Изотова и актеры Галина Лопутько, Кремзуков Роман.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Зрителю интересно прийти на новые спектакли, которых в нашем репертуаре нет – отметил Владимир Петренко.

В начале пресс-конференции главный режиссер Эдуард Шахов поделился, что театр рад оказаться в этом году именно в саратовском драматическом театре им. И.А. Слонова, так как он имеет большую историю. Режиссер уверен, что на летние гастроли нужно возить именно мелодрамы и комедии.

В первый день Русский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова показал спектакль по пьесе Алексея Казанцева «Старый дом». Жанровое определение постановки «мелодрама».

Фото Армена Осипяна

- Мелодрама, к сожалению, уходит из театра. Сейчас необходимо вернуться к этому жанру, к романтике и чистоте взаимоотношений, — подчеркнул режиссер спектакля Владимир Гордеев.

Пьеса «Старый дом» поставлена в более чем 70-ти театрах России и ближнего зарубежья, а также является одним из известных произведений Алексея Казанцева. Это трогательная история о первой любви молодых людей, которые входят в жизнь после школьной скамьи. Здесь и расставание, и отношение «отцов и детей», и чрезмерная опека родителей, и, конечно, тоска по прошедшей молодости.

Фото Армена Осипяна

Действие спектакля происходит в старинном доме, где «когда-то бывал Лев Толстой». Сценография буквально переносит зрителей в прошлое и показывает достоинства и изъяны советской действительности. Олега и Сашу, главных героев спектакля, исполнили артисты Роман Кремзуков и Галина Лопутько. Исполнительница роли Саши призналась, что «Старый дом» — один из любимых спектаклей ее репертуара.

Фото Армена Осипяна

- В Саратове я впервые, мне интересно посмотреть, как ваш зритель будет реагировать. Взаимодействие актера со зрителем — для меня всегда волнительный момент, — поделилась заслуженная артистка Республики Хакассия Ольга Изотова, исполнительница роли Юлии Михайловны.

Фото Армена Осипяна

В спектакле также заняты: Елена Израэльсон, Владимир Гордеев, Галина Архипенкова, Денис Энгель, Алексей Крысенок, Александр Израэльсон, Наталья Мишакова, Игорь Герман и Андрей Патрикеев.

Фото Армена Осипяна

По словам режиссера, спекаткль пользуется популярностью на родине уже не первый год. Саратовский зритель тепло встретил абаканский театр и наградил актеров бурными аплодисментами.

Фото Армена Осипяна

5 июня Русский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова покажет на саратовской сцене народную комедию Александра Коровкина «Тетки. Семейка Краузе».