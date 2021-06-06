Герои абаканского спектакля пытались спрятать труп на сцене Саратовского театра драмы

Фото Армена Осипяна

На сцене Саратовского театра драмы им. И. А. Слонова продолжаются гастроли Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 5 июня театр из Абакана представил саратовскому зрителю народную комедию «Тетки. Семейка Краузе» по пьесе отечественного драматурга Александра Коровкина.

Саратовский драматический театр в этот день показал на сцене абаканского театра французскую комедию положений «Мафия и нежные чувства» Люка Шомара. В спектакле задействованы: заслуженный артист России Игорь Баголей, Андрей Седов, Александра Коваленко и Андрей Казаков.

Фото Армена Осипяна

Драматург Александр Коровкин является членом Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей России, окончил ГИТИС (актерский факультет, курс В.А. Андреева) и Литературный институт им. Горького (факультет драматургии). Основная деятельность в драматургии началась в 1995 году. Коровкин пишет не только пьесы, но и сценарии фильмов и сериалов. В основном драматург работает с комедиями, в центре которых интрига и колоритные персонажи. Александр Коровкин является автором пьес «Кукла для невесты», «Мужики и капуста», «Номер с фруктами», «Палата бизнес-класса» и других.

Пьесу «Тетки. Семейка Краузе» на сцене Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова поставил режиссер Евгений Ланцов. Спектакль рассчитан на зрителя, пришедшего в театр отдохнуть от повседневной рутины. В центре абаканской постановки старый дом в центре провинциального города и его обитательницы – тетушка Роза и Грета, роли которых исполнили заслуженная артистка Хакасии Дина Чернова и Галина Архипенкова.

Фото Армена Осипяна

К теткам нежданно приезжает Бабакин – чиновник из администрации. Он рассказывает, что дом будет снесен, а на его месте построят торговый центр. Бабакин предлагает Розе и Грете однокомнатную квартиру, но сестры решительно отказываются. Они всеми силами защищают свой старинный особняк от внешних посягательств. Тетки случайно угощают чиновника пирожком с капустой и мышьяком, который был предназначен мыши. Роза и Грета сразу же прячут труп в шкаф, ведь в дом приехал полицейский Кувыкин.

Фото Армена Осипяна

Вскоре семейка Краузе собирается в полном составе. К тетушкам приезжает их любимый племянник-кинопродюсер Роберт с невестой Ингой, а также его младший брат-уголовник, который сбежал из тюрьмы. Приезд племянников застает Розу и Грету врасплох, ведь они пытаются избавиться от трупа, который из-за неосторожности оказался в их доме. Происходит череда курьезных и неожиданных событий.

Фото Армена Осипяна

Спектакль абаканского театра по праву можно называть народной комедией. Ведь постановка по фарсу Коровкина будет интересна широкой публике. «Тетки. Семейка Краузе» - атмосферная и по-настоящему добрая комедия, которая подняла настроение саратовским зрителям.

Фото Армена Осипяна

В спектакле также заняты: Александр Израэльсон, Денис Энгель, Наталья Мишакова, Игорь Герман и Владислав Загарский.

6 июня, в заключительный день гастролей, Русский академический театр им. М. Ю. Лермонтова представит комедию Надежды Птушкиной «Пока она умирала», а утром для детей будет показана восточная сказка «Играем маленького Мука».

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