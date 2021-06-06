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Звезды6 июня 2021 17:00

Герои абаканского спектакля пытались спрятать труп на сцене Саратовского театра драмы

Русский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова представил народную комедию «Тетки. Семейка Краузе»
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

На сцене Саратовского театра драмы им. И. А. Слонова продолжаются гастроли Русского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 5 июня театр из Абакана представил саратовскому зрителю народную комедию «Тетки. Семейка Краузе» по пьесе отечественного драматурга Александра Коровкина.

Саратовский драматический театр в этот день показал на сцене абаканского театра французскую комедию положений «Мафия и нежные чувства» Люка Шомара. В спектакле задействованы: заслуженный артист России Игорь Баголей, Андрей Седов, Александра Коваленко и Андрей Казаков.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Драматург Александр Коровкин является членом Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей России, окончил ГИТИС (актерский факультет, курс В.А. Андреева) и Литературный институт им. Горького (факультет драматургии). Основная деятельность в драматургии началась в 1995 году. Коровкин пишет не только пьесы, но и сценарии фильмов и сериалов. В основном драматург работает с комедиями, в центре которых интрига и колоритные персонажи. Александр Коровкин является автором пьес «Кукла для невесты», «Мужики и капуста», «Номер с фруктами», «Палата бизнес-класса» и других.

Пьесу «Тетки. Семейка Краузе» на сцене Русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова поставил режиссер Евгений Ланцов. Спектакль рассчитан на зрителя, пришедшего в театр отдохнуть от повседневной рутины. В центре абаканской постановки старый дом в центре провинциального города и его обитательницы – тетушка Роза и Грета, роли которых исполнили заслуженная артистка Хакасии Дина Чернова и Галина Архипенкова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

К теткам нежданно приезжает Бабакин – чиновник из администрации. Он рассказывает, что дом будет снесен, а на его месте построят торговый центр. Бабакин предлагает Розе и Грете однокомнатную квартиру, но сестры решительно отказываются. Они всеми силами защищают свой старинный особняк от внешних посягательств. Тетки случайно угощают чиновника пирожком с капустой и мышьяком, который был предназначен мыши. Роза и Грета сразу же прячут труп в шкаф, ведь в дом приехал полицейский Кувыкин.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Вскоре семейка Краузе собирается в полном составе. К тетушкам приезжает их любимый племянник-кинопродюсер Роберт с невестой Ингой, а также его младший брат-уголовник, который сбежал из тюрьмы. Приезд племянников застает Розу и Грету врасплох, ведь они пытаются избавиться от трупа, который из-за неосторожности оказался в их доме. Происходит череда курьезных и неожиданных событий.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль абаканского театра по праву можно называть народной комедией. Ведь постановка по фарсу Коровкина будет интересна широкой публике. «Тетки. Семейка Краузе» - атмосферная и по-настоящему добрая комедия, которая подняла настроение саратовским зрителям.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В спектакле также заняты: Александр Израэльсон, Денис Энгель, Наталья Мишакова, Игорь Герман и Владислав Загарский.

6 июня, в заключительный день гастролей, Русский академический театр им. М. Ю. Лермонтова представит комедию Надежды Птушкиной «Пока она умирала», а утром для детей будет показана восточная сказка «Играем маленького Мука».

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