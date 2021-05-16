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Происшествия16 мая 2021 15:55

Два человека погибли в столкновении двух катеров на Волге под Саратовом

Один катер буквально переехал другой
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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После столкновения один из катеров ушел под воду

После столкновения один из катеров ушел под воду

В Саратовской области поездка по реке в погожий воскресный майский день привела к трагедии.

На реке Каюковка, это один из протоков Волги в районе села Генеральское Энгельсского района, столкнулись два катера. В ГУ МЧС региона сообщили, что вызов поступил в 13:18.

Река Каюковка - проток Волги

Известно, что водители катеров «Прогресс» и SmartCraft пытались повернуть, но оба не справились с управлением, и суда столкнулись.

Причем «Прогресс» оказался под килем второго катера; фактически его смяло.

В «Прогрессе» в тот момент находились мужчина и женщина. Оба погибли на месте от полученных травм. По словам нашего корреспондента, личность мужчины установлена, это 74-летний владелец судна Владимир А.

Что касается погибшей, то ее личность устанавливается.

Два человека погибли на месте

Во втором катере находились три человека, 62-летний мужчина, 40-летняя женщина и 13-летняя девочка. После столкновения судно перевернулось и затонуло, но людям удалось спастись, их доставили на берег.

Сейчас на месте трагедии работают инспекторы ГИМС, спасатели, полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

UPD: Следователи СК на транспорте возбудили уголовное дело.

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