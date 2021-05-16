Возбуждено дело о столкновении двух катеров под Саратовом и гибели двух человек

Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух катеров на реке Каюковка в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском следственном отделе на транспорте СКР, дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Напомним, около 13 часов дня на реке Каюковка столкнулись два катера. Один из них, «Прогресс-4» оказался серьезно поврежден. Его владелец, 74-летний мужчина и пассажирка погибли на месте. Три человека из второго катера, мужчина, женщина и девочка, спаслись.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, осматриваются оба маломерных судна, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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