Мужчина и женщина погибли при столкновении катеров под Энгельсом

На реке в Энгельсском районе Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на реке Каюковка около часа назад столкнулись два катера, один из них «Прогресс».

Мужчина и женщина, ехавшие в одном из катеров, погибли на месте. Три человека из другого — не пострадали и добрались до берега.

На месте трагедии работают сотрудники ГИМС, спасатели, полиция. Выясняются все обстоятельства ЧП.

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