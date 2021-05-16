Мужчина и женщина погибли при столкновении катеров под Энгельсом

На реке в Энгельсском районе Саратовской области погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на реке Каюковка около часа назад столкнулись два катера, один из них «Прогресс».
Мужчина и женщина, ехавшие в одном из катеров, погибли на месте. Три человека из другого — не пострадали и добрались до берега.
На месте трагедии работают сотрудники ГИМС, спасатели, полиция. Выясняются все обстоятельства ЧП.
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