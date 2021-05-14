Член федеральной Общественной палаты о выборах в Саратовской области: «Выборы должны проходить при максимальной открытости и гласности»

Алена Булгакова

Директор НОМ, член ОП РФ Алены Булгаковой находится с визитом в Саратовской области. По итогам посещения нескольких участков федеральный эксперт поделилась впечатлениями.

- Кампания, которая проходит в Саратовской области, очень значимая, идет многодневное голосование. Это сложный механизм. В других регионах мы видели некоторые погрешности. Сделаны выводы по тем субъектам, где проходило голосование по той же схеме, например, Якутия, Ярославская область, Пермский край. Вся эта практика была учтена на голосовании в Саратовской области. Подключены силы Общественной палаты РФ, активно работает общественный штаб региона, который подготовил наблюдателей на все избирательные участки. Готовили их по новой специально разработанной программе.

Я лично буду наблюдать за ходом голосования в Саратовской области все три дня. Важна легитимность процесса в первую очередь, выборы должны проходить при максимальной открытости, гласности. Мы здесь для того, чтобы максимально оперативно реагировать, предотвращать нарушение прав избирателей.

Так, поступили жалобы на работу 26 участка. Там предприняты все меры для того, чтобы не навредить результатам и итогам голосования. Урна, в которой было обнаружено 4 бюллетеня, была опечатана. Она находится под контролем избирательной комиссии и общественности. Отстранение председателя комиссии от возложенных полномочий – это грамотное решение, которое было принято своевременно. Важно, что избирком здесь оперативно реагирует на сообщения и предпринимает меры.

Хочется отметить, что на всех участках обеспечена безопасность. Измеряется температура, везде выдают СИЗы – маски, перчатки, проводится обработка рук, – отметила Алена Булгакова.

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