В Саратовской области прошел парад у дома Бранденбургской мадонны

Мария Лиманская приняла поздравления в преддверии 9 Мая. Фото пресс-службы Управления Росгвардии

В селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии прошли парадом у дома легендарной регулировщицы Победы Марии Лиманской, известной как Королева Бранденбургских ворот.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, акция «Парад у дома ветерана» состоялась в преддверии 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войны.

У дома Марии Лиманской прошел парад. Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Вместе с оркестром военного института, ветеранами войск правопорядка и юными участниками «Гвардейской смены» правоохранители преподнесли Марии Филипповне памятные подарки, а также устроили ей и соседям — настоящий праздник.

Во время концерта звучали душевные фронтовые песни, дети зачитали трогательные стихи о войне. Кульминацией парада перед домом ветерана стало торжественное прохождение строем военнослужащих.

Во время концерта звучали душевные фронтовые песни. Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Напомним, молодая ефрейтор Мария Лиманская (Шальнева) стала известна в 1945 году после того, как ее заснял у Бранденбургских ворот известный военкор Евгений Халдей. О Бранденбургской мадонне позже напишут все мировые СМИ.

Мария Лиманская бережно хранит фотографии военных лет. Фото — из личного архива Лиманской

Сейчас Марии Филипповне 97 лет и попасть на Парад Победы в город для нее трудновато, но здесь, в селе Звонаревка, она, как и полагается, принимала парад стоя, подпевала. А после поблагодарила гостей за сюрприз и отметила, что этот парад, как и парад 1945 года, навсегда останется в ее памяти.

- Мне, и моему поколению выпала нелегкая доля. Мы защищали свою Родину, свой дом, свое Отечество, понимая, что никто кроме нас этого не сделает. Теперь вы — наша смена. Всегда помните о том, какой ценой досталась нам эта Победа, бережно храните эту священную Память и всегда стойте на страже мира, добра и порядка, — подчеркнула ветеран Великой Отечественной войны.

Начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор полиции Геннадий Макаров в своем поздравлении сказал, что Мария Филипповна проложила мирную дорогу в будущее, по которой мы теперь уверенно шагаем вперед.

После торжественной части военнослужащие возложили цветы к памятнику советским женщинам-регулировщицам, который открылся 9 мая 2020 года

Росгвардейцы ежегодно приезжают в гости к Марии Лиманской, приводят в гости детей, поздравляют с праздниками и рассказывают о трудовых буднях.

В Управлении напомнили, что акция «Парад у дома Ветерана» — всероссийская.

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