Открыли памятник «Бранденбургской мадонне» - регулировщице Победы Марии Лиманской

В Саратовской области 9 июля открыли памятник военным регулировщицам времен Великой отечественной войны. Образцов для монумента послужил знаменитый фотоснимок военного фотокора Халдея «Брандербургская мадонна». На нем запечатлена регулировщица Мария Лиманская на фоне Брандербурских ворот в Берлине весной 1945 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, участие в церемонии приняли ветераны Великой Отечественной войны, члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, местные жители, а также глава региона.

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Сама Мария Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района и по причине продолжающихся ограничительных мер из-за коронавируса на площадь, где установили скульптуру, не поехала.

Но она смогла посмотреть церемонию открытия памятника из дома, специально для нее была организована интернет-трансляция.

- Зная, что фотография Марии Лиманской на фоне Бранденбургских ворот облетела весь мир, я специально пришел на это место, когда был в командировке в Берлине, чтобы отдать дань уважения нашей знаменитой фронтовичке. Вернувшись, позвонил ей. И Мария Филипповна очень живо откликнулась, вспомнила себя в 45-м и атмосферу Победы, когда все радовались наступившей мирной жизни и смотрели в будущее, — сказал губернатор на церемонии.

Мария Лиманская была растрогана вниманием и даже всплакнула во время трансляции открытия монумента

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789733" frameborder="0"></iframe> В Марксе открыли памятник Брандербургской мадонне - регулировщице Марии Лиманской.

Памятник носит название «Мадонна Победы». Его автор, член Союза художников России Владимир Пальмин изготовил скульптуру на средства марксовского мецената Александра Камаева.