Открыли памятник «Бранденбургской мадонне» - регулировщице Победы Марии Лиманской
В Саратовской области 9 июля открыли памятник военным регулировщицам времен Великой отечественной войны. Образцов для монумента послужил знаменитый фотоснимок военного фотокора Халдея «Брандербургская мадонна». На нем запечатлена регулировщица Мария Лиманская на фоне Брандербурских ворот в Берлине весной 1945 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, участие в церемонии приняли ветераны Великой Отечественной войны, члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, местные жители, а также глава региона.
.
Сама Мария Лиманская проживает в селе Звонаревка Марксовского района и по причине продолжающихся ограничительных мер из-за коронавируса на площадь, где установили скульптуру, не поехала.
Но она смогла посмотреть церемонию открытия памятника из дома, специально для нее была организована интернет-трансляция.
- Зная, что фотография Марии Лиманской на фоне Бранденбургских ворот облетела весь мир, я специально пришел на это место, когда был в командировке в Берлине, чтобы отдать дань уважения нашей знаменитой фронтовичке. Вернувшись, позвонил ей. И Мария Филипповна очень живо откликнулась, вспомнила себя в 45-м и атмосферу Победы, когда все радовались наступившей мирной жизни и смотрели в будущее, — сказал губернатор на церемонии.
Мария Лиманская была растрогана вниманием и даже всплакнула во время трансляции открытия монумента
В Марксе открыли памятник Брандербургской мадонне - регулировщице Марии Лиманской.
Памятник носит название «Мадонна Победы». Его автор, член Союза художников России Владимир Пальмин изготовил скульптуру на средства марксовского мецената Александра Камаева.
Регулировщица Победы.Фото регулировщицы на фоне Бранденбургских ворот стало одним из символов Победы и облетело весь мир! А изображена на снимке простая девушка Маша из Сталинградской глубинки...
ИСТОЧНИК KP.RU