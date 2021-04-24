Саратов вышел на уборку перед майскими праздниками

Сотни добровольцев собирали мусор в сквере Победы Фото: Екатерина Семенова

Всероссийский субботник в Саратове прошел с размахом. Погода оказалась милостива к добровольцам, которые вышли во дворы и парки с граблями и лопатами — дождь ливанул только после полудня, когда основная работа завершилась.

А с раннего утра пригревало солнце, и сотни волонтеров с предприятий, учреждений и ведомств пришли, чтобы убрать город от осенней листвы, мусора, навести чистоту перед майскими праздниками.

Участники субботника успели поработать до ливня Фото: Екатерина Семенова

Корреспондент «КП-Саратов» побывал в сквере Победы в Ленинском районе, где сегодня собрались сотрудники правительства. Чиновники самых разных уровней трудились бок о бок. Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, например, рассказал, что очень рад поработать в субботу на свежем воздухе вместе с коллегами. Тем более, что Ленинский район для него родной. Он сразу вооружился лопатой и принялся собирать листву.

Павел Мигачев вооружился лопатой и принялся за работу Фото: Екатерина Семенова

Министр напомнил, что Всероссийский субботник проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Кстати, сквер Победы участвует в рейтинговом голосовании по отбору территорий для благоустройства, которое также проводится по нацпроекту.

Пресс-секретарь Госжилинспекции Анна Иванова рассказала, что считает уборку города крайне важным делом. Она рассказала, что порой устраивает такие мини-субботники возле своего дома, собирая мусор. И это оказывается хорошим примером для других жильцов.

- Когда чисто, то человеку становится как-то стыдно первым бросить мусор. Так что мы вместе делаем здесь общее дело — не только для себя, а для всех жителей города. Планету нужно приводить в порядок, убирать за собой. Сегодня во время субботника подходили пожилые люди, многие удивлялись, что современная молодежь работает. А на самом деле в этом нет ничего удивительного — молодое поколение приучено к труду, — считает она.

Анна Иванова уверена, что за собой нужно убирать Фото: Екатерина Семенова

В сквере оказались и депутаты Городской думы. Например, Александра Сызранцева и Вячеслав Тарасов занимались благоустройством стелы Героям фронта и тыла. На прошлой неделе они уже привели в порядок сам мемориал, отмыв его и возложив цветы. Сегодня — красили бордюры.

- Считаю, что все жители должны участвовать и не только сегодня. Чтобы сделать город лучше и красивее, мы же в нем живем, — сказала она.

По словам Вячеслава Тарасова, на сегодняшней акции благоустройство сквера не закончится. Например, нужно привести в порядок фонтан «Хрустальная слеза». Важно — успеть до Дня Победы.

- У нас единственный такой сквер в Ленинском районе — сквер Победы. Он создавался непосредственно к юбилею Победы. Здесь ежедневно отдыхают сотни и тысячи жителей нашего округа. И отдых должен быть качественным, — считает он.

В целом по Саратову участие во Всероссийском субботнике приняли около 10 тыс. человек.

Аналогичные акции прошли в остальных населенных пунктах области. Так, в Балакове участие в субботнике принял депутат Государственной думы Николай Панков.

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