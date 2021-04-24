В Саратове более 200 человек вышли на уборку сквера Победы на всероссийском субботнике

Больше 200 человек вышли на субботник в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 24 апреля, проходит всероссийский субботник. Жители Саратова тоже вышли на него.

- Более 200 человек убирают сквер Победы в Ленинском районе. Они собирают листву с газонов, метут тротуары, красят бордюры. В субботнике поучаствовал также министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев, — рассказал корреспондент «КП-Саратов».

Участники субботника собирали листву Фото: Екатерина Семенова

Мигачев отметил, что он ежегодно участвует в подобных акциях.

- Как мы видим, у нас в сквере Победы более 200 человек. Это работники правительства вышли, чтобы навести порядок в сквере, который находится в Ленинском районе. Мне особенно приятно, потому что я в прошлом — житель Ленинского района. Это для меня родной район, поэтому для меня выйти на природу, поработать со своими сослуживцами очень приятно, — отметил министр.

В субботнике поучаствовал министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев Фото: Екатерина Семенова

Участники субботника Эльвира и Светлана считают, что только собственными усилиями можно сделать планету и родной город чистыми.

Одна из участник, Эльвира, считает, что только собственными усилиями можно сделать планету чистой Фото: Екатерина Семенова

Всероссийский субботник проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в городе Балаково Саратовской области также присоединились к всероссийскому субботнику. Там сквер облагораживал депутат Государственной думы Николай Панков.

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