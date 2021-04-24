В Саратове водитель Audi врезался в Hyundai и сбежал

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 23 апреля, случилось ДТП напротив Панфилова, 3а.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции, аварию учинил, по предварительным данным, водитель Audi 80. Он не стал соблюдать дистанцию до впереди идущего Hyundai Solaris и столкнулся с ним, а после — сбежал. Его личность устанавливается.

В аварии пострадал 36-летний водитель Hyundai и его 31-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.