Панков займется улучшением условий работы водителей троллейбусов в Балакове

Сотрудникам БЭТ обеспечат комфортные условия работы и повысят зарплату

Балаковское предприятие общественного электротранспорта сегодня, 23 апреля, посещает депутат Государственной думы России Николай Панков.

На встрече с работниками он объявил, что работу в городе начал именно с «Балаковоэлектротранс», перед этим заехав только в местный центральный парк.

Первым делом Николай Панков осмотрел диспетчерскую БЭТ. «Комсомолка» уже писала, что там нет воды.

- Посмотрел условия в вашей диспетчерской — они никакие, — заявил Панков.

Диспетчерскую БЭТ приведут в порядок

Депутат рассказал, что неплохо знаком с работой на общественном транспорте, так как его одноклассница трудится водителем троллейбуса в Саратове.

- Водитель троллейбуса, автобуса — это не просто водитель. Он отвечает за безопасность и жизни людей. А какие условия мы создаем ему? Есть где поспать? Где отдохнуть? Где чай попить? Где перекусить? А у нас получается — через окошко путевой лист бросают, и сидит он в своем транспорте, — возмутился Панков.

Раньше водителям приходилось обедать в кабине троллейбуса

Депутат пообещал работникам, что в диспетчерской починят водоснабжение, будет сделан ремонт. Этот вопрос он взял на личный контроль.

Однако главная тема встречи была гораздо масштабнее и важнее – заработная плата сотрудников «Балаковоэлетротранса». Ранее Николай Панков уже встречался с коллективом, поднимал тему. Во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина также шла речь о том, что оплата труда должна быть выше.

С 1 апреля начнется первый этап повышения зарплаты, ее поднимут в два раза, об этом сообщила экономист предприятия, которая заверила Николая Панкова, что штатное расписание уже утверждено, ставку увеличили.

Депутат подчеркнул, что с 1 июля зарплата должна еще вырасти и сравняться с саратовской. Сейчас средняя зарплата на МУПП «Саратовгорэлектротранс» составляет 62 246 рублей.

Николай Панков пообщался с работниками предприятия

Николай Панков призвал руководство БЭТ провести широкую информационную кампанию среди жителей Балакова.

- Прошу вас, как руководителя предприятия, дайте объявление, что с 1 июля зарплата водителей, кондукторов слесарей будет столько-то. Приходите к нам работать, — сказал Панков.

По его словам, тогда уже сейчас люди потянутся на БЭТ, начнут работать. А к 1 июля штат будет укомплектован и станет получать хорошую зарплату.

- Прежде всего, труд должен быть оплачен. А второе — в этом случае люди не будут уезжать, — уверен депутат.

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