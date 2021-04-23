Николай Панков сегодня работает в Балакове

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, какие проблемы жителей Балаково будут решаться в ходе рабочей поездки.

- Сегодня с жителями Балаково обсудим проекты по благоустройству и развитию города. На встречах люди всегда говорят о необходимости создания мест для отдыха и занятий спортом.

Вместе с балаковцами будем обсуждать благоустройство пляжа в 1-м микрорайоне. Проект центрального парка, место для установки скейт-парка. Все эти проекты направлены на людей и создание комфортных условий.

Обязательно заедем посмотреть качество работ на тротуарах. В этом году работы уже начались. Отмечу, объем большой. Поэтому важно работы вести поэтапно – не разрывать улицы полностью. Чтобы жителям города было комфортно. Также с общественными советами посмотрим те места, где тротуары были отремонтированы в прошлом году.

С врачами станции скорой помощи и сотрудниками «Балаковоэлектротранса» обсудим вопрос повышения заработных плат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил довести их размер до уровня зарплат в Саратове. Это позволит удержать профессионалов и привлечь молодые кадры, — отметил Панков.

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