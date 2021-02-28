Трагедия в Вольске: 11-летний мальчик пытался спасти провалившегося под лед младшего брата, оба погибли

Двое детей утонули на Волге под Саратовом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области сегодня, 28 февраля, произошла трагедия. Двое детей — мальчики 6 и 11 лет — утонули в полынье в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, по предварительным данным, сначала под лед провалился один ребенок, а затем второй.

Сейчас в трагедии разбираются правоохранители Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Компания из пяти детей гуляла вдоль реки. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат, но тоже рухнул в воду. Находившиеся на берегу приятели бросились за помощью, — рассказали в пресс-службе СК.

Следователи организовали проверку. Они осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

СК организовал проверку в связи с трагедией Фото: СУ СКР по Саратовской области

А тела погибших детей в это время ищут водолазы прибывшей по вызову Саратовской областной службы спасения.

Водолазы ищут тела погибших мальчиков Фото: Саратовская областная служба спасения

К жителям Саратовской области обратился начальник регионального Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. Он призвал родителей провести с детьми профилактические беседы и исключить их прогулки в непосредственной близости водоемов, так как сейчас из-за перепадов температур лед становится хрупким.

Двое детей утонули на Волге под Саратовом Фото: СУ СКР по Саратовской области

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