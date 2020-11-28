В Саратовской области двое человек провалились под лед и погибли

В Саратовской области за неделю двое человек скончались, попав под лед.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, речь идет о Красноармейском и Вольском районах региона.
Граждан призывают не выходить на лед. Прочная кромка обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
Если кто-то из ваших знакомых или близких все же провалился, как только вы его вытащите, нужно усадить человека в месте, защищенном от ветра. При наличии возможности лучше переодеть его в сухую одежду, закутать в одеяло.
Стоит напоить его горячим чаем или кофе, приложить грелку, бутылку или флягу с горячей водой, камни, разогретые в костре и завернутые в ткань к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
Нельзя растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно отогревать или давать человеку алкоголь.
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