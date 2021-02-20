Сергей Егоров: Я готов к работе на посту министра труда и соцзащиты Саратовской области

Сергей Егоров назначен министром труда и социальной защиты с 18 февраля 2021 года

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров дал небольшое интервью «Комсомольской правде».

Сергей Егоров был назначен совсем недавно, 18 февраля. До этого он возглавлял Питерский район. Сегодня министр поделился с «КП-Саратов» рабочими планами.

- Сергей Игоревич, стало ли назначение на должность министра труда и социальной защиты для вас неожиданностью?

- Отвечу так – к работе на посту министра труда и социальной защиты Саратовской области я готов. Благодарен губернатору Саратовской области Валерию Васильевичу Радаеву, всем, кто поддержал мою кандидатуру, за оказанное доверие.

- Сложно ли сменить сферу деятельности с главы района сельскохозяйственной направленности?

- Конечно, мне потребуется какое-то время, чтобы войти в курс дел министерства, детально изучить проблемные вопросы. Однако замечу: общее между постом главы района и руководителем министерства труда и социальной защиты то, что во главу угла должны быть поставлены интересы людей. С этой точки зрения главная цель моей деятельности останется неизменной.

Ранее Сергей Егоров возглавлял Питерский район

- Насколько ваш опыт работы в соцсфере администрации Саратова будет вам полезен на новом месте работы?

- Вы правы, я действительно порядка семи лет работал на посту председателя комитета по труду и социальному развитию администрации Саратова и считаю этот профессиональный опыт, так же как и опыт работы в администрации муниципального района, весьма важным для решения задач, стоящих перед министерством труда и социальной защиты региона.

- Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой на новой должности? Планируете ли какие-то серьезные изменения в работе министерства?

- Первоочередным останется исполнение целей и задач государственных программ и национальных проектов, предоставление гражданам всех установленных законодательством мер социальной поддержки, качественное оказание социальных услуг. Изменения в работе министерства, если они потребуются, будут иметь целью дальнейшее развитие этих приоритетных направлений.

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