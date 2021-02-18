Министром труда и соцзащиты Саратовской области стал Сергей Егоров

Сергей Егоров. Фото с сайта администрации Питерского района
Министром труда и социальной защиты Саратовской области сегодня, 18 февраля, стал Сергей Егоров.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, такое постановление подписал Валерий Радаев.
Постановление губернатора
По словам главы региона, Егоров зарекомендовал себя целеустремленным, ответственным управленцем.
- Компетентность, организаторские способности Сергея Ивановича, несомненно, послужат эффективному решению задач, стоящих перед министерством труда и соцзащиты области, — отметил Радаев.
Напомним, Егоров до вчерашнего дня возглавлял Питерский район Саратовской области. Ранее он также почти семь лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.