Министром труда и соцзащиты Саратовской области стал Сергей Егоров

Сергей Егоров. Фото с сайта администрации Питерского района

Министром труда и социальной защиты Саратовской области сегодня, 18 февраля, стал Сергей Егоров.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, такое постановление подписал Валерий Радаев.

Постановление губернатора

По словам главы региона, Егоров зарекомендовал себя целеустремленным, ответственным управленцем.

- Компетентность, организаторские способности Сергея Ивановича, несомненно, послужат эффективному решению задач, стоящих перед министерством труда и соцзащиты области, — отметил Радаев.

Напомним, Егоров до вчерашнего дня возглавлял Питерский район Саратовской области. Ранее он также почти семь лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию Саратова.

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