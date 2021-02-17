Глава Питерского района Сергей Егоров ушел в отставку

Глава Питерского района Саратовской области Сергей Егоров ушел в отставку.

- Исполнение обязанностей главы возложено на первого заместителя главы администрации Олега Чиженькова, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований.

Министр Сергей Зюзин отметил высокие результаты работы Егорова в развитии социально-экономического потенциала района.

Вскоре пройдет конкурс на замещение должности главы Питерского района.

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