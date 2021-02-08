Суд над Николаем Бондаренко: Депутат готовится провести ночь в отделе полиции

Николая Бондаренко утром 8 февраля доставили в полицию

Во Фрунзенском районном суде Саратова 8 февраля идет заседание по делу Николая Бондаренко, депутата областной думы.

Напомним, сегодня утром его доставили в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции 31 января. После этого он сам приехал во Фрунзенский райсуд. Заседание длится уже несколько часов. Причем СМИ в зал не пускают.

В зал суда никого не пускают Фото: Александр Уриевский

Во время перерыва Николай Бондаренко сделал заявление для прессы. Он считает, что заседание может продлиться до вечера, так как придется просмотреть несколько видеоматериалов об участии его в акции. Таким образом, депутат не исключил возможности ночевки в отделе полиции.

Дело рассматривается во Фрунзенском районном суде Саратова Фото: Александр Уриевский

Бондаренко заявил, что материалы дела и рапорты полицейских вызывают у него недоумение.

- Якобы я направлялся к отделу полиции с целью освобождения заключенных, то есть призывал к какому-то насильственному вызволению людей, — сказал Бондаренко.

В то же время он подчеркнул, что имеются свидетельства, опровергающие эти заявления.

Также Николай Бондаренко считает, что задержание и возбуждение административного дела может быть связано с планами выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу осенью 2021 года.

Николай Бондаренко не исключил, что ему придется переночевать в отделе полиции

Ранее депутат областной думы Александр Анидалов рассказал «КП-Саратов», что привлечение его коллеги к административной ответственности может стать причиной запрета на участие в выборах.

Александр Анидалов выступил на процессе в качестве свидетеля. Он рассказал, что удивлен, почему на Николая Бондаренко составлен протокол, а на него самого нет, ведь он также участвовал в акции.

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