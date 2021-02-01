Николай Бондаренко признался, что накануне несанкционированной акции гулял в дорогом саратовском ресторане

Николай Бондаренко в ресторане накануне несанкционированной акции

Депутат Саратовской областной думы, ярый обличитель властей и, пожалуй, самый громкий спикер во время заседаний регионального парламента Николай Бондаренко был замечен 30 января в ресторане SOHO.

Видеозапись с его застольем попала в сеть и вызвала бурное обсуждение. Общий лейтмотив: не пристало народному избраннику, который позиционирует себя защитником простого народа, тусить в столь дорогом заведении, да еще и неизвестно за чей счет.

Тем более, что на следующий день, 31 января, Николай Бондаренко принял участие в несанкционированной акции в Саратове.

Он не стал отрицать, что на видео запечатлен именно он, но не видит в этом ничего предосудительного.

- Я обычный человек и пошел в кафе. Никто там не напивался, не дрался, на столах не танцевал, все было культурно, — заверил депутат.

Что касается дорогих напитков, например, виски Chivas, то, по словам Николая Бондаренко, он платил за все из своего кармана.

Кстати, Ольга Алимова, депутат Государственной думы и соратница Бондаренко по партии, официально отвергла утверждения, что коммунисты участвовали в несанкционированной акции. По ее словам, Бондаренко отправился туда лишь для защиты прав граждан и контроля за законностью происходящего, а не как представитель КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.