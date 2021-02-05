Дмитрий Аяцков: Я только в прошлом году расплатился по кредиту, который брал на строительство особняка

В бывшем особняке будет располагаться госпиталь для ветеранов войн Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Бывший особняк экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова в Октябрьском ущелье готов стать госпиталем. Ранее шли споры о возможном наполнении коттеджа: предлагалось разместить тут то детский сад, то приют для бездомных животных, пока в 2012 году Валерий Радаев, тогда еще будучи и. о. губернатора, не заявил, что здесь должен быть госпиталь для ветеранов войн. Об этом вел речь еще его предшественник Павел Ипатов.

4 февраля 2021 года Валерий Радаев посетил особняк, где уже завершаются работы по подготовке госпиталя. 1 марта он должен будет открыться.

Валерий Радаев осмотрел готовящийся к сдаче объект Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Много лет он стоял заброшенным, после того как суд изъял здание у супруги Дмитрия Аяцкова, сочтя его незаконно приобретенным имуществом. Ряд СМИ сообщали, что экс-губернатор намерен получить компенсацию за особняк площадью более тысячи кв. м и земельный участок в 2 гектара, а это, по его словам, более 2 млн долларов. В пересчете на сегодняшний курс — свыше 150 млн рублей.

Дмитрий Аяцков в комментарии рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что сейчас никаких претензий не имеет.

Дмитрий Аяцков заявил, что будет рад, если в бывшем особняке разместится госпиталь

- Дмитрий Федорович, скоро в вашем бывшем особняке будет размещаться госпиталь для ветеранов войн. Как вы к этому относитесь?

- Я и забыл, что там что-то было, уже 17 лет прошло. Будет госпиталь для ветеранов — я буду только рад. Никаких страстей или переживаний по этому поводу у меня нет. На все есть Всевышний. В прошлом году только закончил платить по кредиту, который брал на строительство этого объекта. Сейчас, наверное, я единственный чиновник в Саратовской области, который не имеет коттеджа.

- Была информация, что раньше вы претендовали на компенсацию за особняк. Сегодня вы передумали?

- Да я о компенсации никогда и не говорил. Я и сегодня имею право на какие-то судебные решения, но не хочу этого. Надо жить сегодня, заглядывать в будущее. Мне симпатично то, что сегодня делает власть, что сегодня делает в области Вячеслав Викторович Володин. Если бы в мое время было столько денег, мы бы уже давно построили какой-нибудь «...изм».

В комнатах особняка теперь будут восстанавливать здоровье ветераны Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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