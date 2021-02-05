Дмитрий Аяцков прокомментировал размещение госпиталя в бывшем «губернаторском особняке»

В бывшем особняке Дмитрия Аяцкова, экс-губернатора Саратовской области, теперь располагается областной клинический госпиталь для ветеранов войн. 4 февраля объект посетил нынешний глава региона Валерий Радаев, который осмотрел, как идут работы в новом реабилитационном корпусе.

Планируется, что госпиталь сдадут к 1 марта.

Дмитрий Аяцков дал «КП-Саратов» эксклюзивный комментарий. В нем он отметил, что с момента, когда здание принадлежало ему, прошло около 17 лет.

Сейчас бывший губернатор области не имеет никаких претензий, Дмитрий Аяцков отметил, что у него нет переживаний по поводу, что особняк был изъят по решению суда.

- Я уже и забыл, что там что-то было. Будет госпиталь для ветеранов – я буду радоваться, – подчеркнул он.

Дмитрий Аяцков считает, что надо жить сегодняшним днем и заглядывать в будущее, а не зацикливаться на прошлом.

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