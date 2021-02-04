Бывший особняк Аяцкова отремонтировали и завершают отделку фасада

Во времена "свержения" Дмитрия Аяцкова к дворцам относились не слишком бережно

В особняке, который для себя построил бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков в Октябрьском ущелье, в настоящее время заканчиваются ремонтные работы, практически завершена отделка фасада.

Здесь уже скоро начнет работу новый реабилитационный корпус Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Это - обычный коридор особняка, переоборудованный в больничную палату

Нынешнего губернатора Радаева, который побывал здесь 4 февраля, проинформировали, что часть помещений уже готова, предстоит установка лифтов. Подрядчики заверили, что объект будет готов к 1 марта.

- Здесь ветераны будут проходить реабилитацию, а сейчас из-за коронавируса это особенно важно. Поэтому необходимо приложить все усилия для его сдачи в срок, – подчеркнул Валерий Радаев.

Оборудование для корпуса уже закуплено, его установка начнётся после сдачи корпусов.

Радаев потребовал сдать объект в срок

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